KPMG: Σε χαμηλό πενταετίας οι παγκόσμιες επενδύσεις VC

Οι παγκόσμιες επενδύσεις Venture Capital (VC) κατέγραψαν ελαφρά μείωση από τα US$ 83,8 δισ. μέσω 9458 συναλλαγών το δ΄ τρίμηνο του 2023 στα US$ 75,9 δισ. μέσω 7520 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2024, σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων, παρατεταμένης υποτονικότητας στις αποεπενδύσεις των εταιρειών VC και συνεχιζόμενης συγκράτησης στις επενδύσεις σε συναλλαγές μεταγενέστερου σταδίου. Οι επενδύσεις VC κατά το α’ τρίμηνο του 2024 υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το β΄ τρίμηνο του 2019, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών VC ήταν ο μικρότερος μετά το β’ τρίμηνο του 2016.

Τα νούμερα ωστόσο, βοηθήθηκαν με την άντληση US$ 5,2 δισ. από τη σουηδική H2 Green Steel και US$ 4 δισ. από την αμερικανική Anthropic, σύμφωνα με την έκθεση Venture Pulse για το α’ τρίμηνο του 2024 της KPMG Private Enterprise - της τριμηνιαίας έκθεσης που φέρνει στο φως τις τάσεις των επενδύσεων VC παγκοσμίως σε καίριες δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο. Η Κίνα κατέγραψε επίσης δύο μεγάλες συναλλαγές ύψους άνω του US$ 1 δισ. κατά τη διάρκεια του τριμήνου —με US$ 1,1 δισ. από την IM Motors και US$ 1 δισ. από την YueZhiAnMian.

Οι επενδύσεις VC μειώθηκαν τόσο στην Αμερική όσο και στην Ασία αυτό το τρίμηνο, ενώ αυξήθηκαν στην Ευρώπη αποκλειστικά χάρη στην άντληση της H2 Green Steel. Σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας χρηματοδότησης VC συγκεντρώθηκε στην αμερικανική ήπειρο κατά το α’ τρίμηνο του 2024 (US$ 38,2 δισ. μέσω 3205 συναλλαγών) - με τις ΗΠΑ να προσελκύουν τη συντριπτική πλειονότητα αυτού του ποσού (US$ 36,6 δισ. μέσω 2882 συναλλαγών). Εντωμεταξύ, η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού προσέλκυσε US$ 18,9 δισ. μέσω 2305 συναλλαγών, ενώ στην Ευρώπη καταγράφηκαν US$ 17,9 δισ. μέσω 1798 συναλλαγών.

Η παγκόσμια δραστηριότητα αποεπενδύσεων ωστόσο, παραμένει υποτονική, με μείωση από τα US$ 49,8 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2023 στα US$ 30,7 δισ. το α’ τρίμηνο του 2024 - στο χαμηλότερο επίπεδό της μετά το δ’ τρίμηνο του 2016. Αυτό συμβαίνει παρά την αύξηση στις ΗΠΑ από τα US$ 12,5 δισ. στα US$ 18,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Η χειρότερη πτώση για τη δραστηριότητα αποεπενδύσεων σημειώθηκε στην Ασία, υποχωρώντας στα US$ 10 δισ. το α’ τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με τα US$ 33,9 δισεκατομμύρια δολάρια το δ’ τρίμηνο του 2023.

«Δεδομένου του πόσο άγονο υπήρξε το περιβάλλον αποεπενδύσεων τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επενδυτές VC εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι στο κλείσιμο των συμφωνιών τους αυτή τη στιγμή», σχολιάζει ο Conor Moore, Global Head, KPMG Private Enterprise, KPMG International. «Οι επενδυτές VC, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών επενδυτών διατηρούν τις τσέπες τους κλειστές, ιδιαίτερα σε συναλλαγές μεταγενέστερου σταδίου. Οι μόνες πραγματικές εξαιρέσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι εταιρείες που εστιάζουν στην ΑΙ ή στο cleantech - ενώ πιθανόν να επεκταθούν σύντομα και στην Κυβερνοασφάλεια, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να διαχειριστούν τους κινδύνους που προκύπτουν από την ΑΙ».

Α’ τρίμηνο — Βασικά σημεία

• Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC σημείωσαν πτώση από τα US$ 83,8 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2023 στα US$ 75,9 δισ. το α’ τρίμηνο του 2024, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των συναλλαγών VC μειώθηκε από τις 9458 στις 7520

• Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη αυξήθηκαν από τα US$ 15,1 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2023 στα US$ 17,9 δισ. το α’ τρίμηνο του 2024. Αντιθέτως, στην αμερικανική ήπειρο σημείωσαν πτώση από τα US$ 43,4 δισ. στα US$ 38,2 δισ. και πιο συγκεκριμένα στις ΗΠΑ από τα US$ 40,1 δισ. στα US$ 36,6 δισ., ενώ στην Ασία υποχώρησαν από τα US$ 22,9 δισ. στα US$ 18,9 δισ.

• Οι παγκόσμιες εταιρικές επενδύσεις VC μειώθηκαν από τα US$ 40,8 δισ. στα US$ 37,3 δισ. μεταξύ δ’ τριμήνου 2023 και α’ τριμήνου 2024, παρά την άνοδο από τα US$ 18,7 στα US$ 20,1 δισ. στην αμερικανική ήπειρο

• Η παγκόσμια αξία αποεπενδύσεων υποχώρησε από τα US$ 49,8 δισ. το δ΄ τρίμηνο του 2024 στα US$ 30,7 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2024

• Η δραστηριότητα αποεπενδύσεων στην αμερικανική ήπειρο σημείωσε άνοδο από τα US$ 12,5 δισ. στα US$ 18,6 δισ. μεταξύ γ’ τριμήνου 2023 και δ’ τριμήνου 2024, ενώ η δραστηριότητα αποεπενδύσεων μειώθηκε από US$ 33,9 δισ. σε US$ 10 δισ. στην Ασία και από US$ 3,4 δισ. σε US$ 2,1 δισ. στην Ευρώπη

• Η συνολική παγκόσμια αξία αποεπενδύσεων κινήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα στους διαφορετικούς τύπους αποεπενδύσεων κατά το α’ τρίμηνο του 2024, με μόλις US$ 23,2 δισ. σε αξία IPO, US$ 6,9 δισ. σε συγχωνεύσεις και εξαγορές και US$ 0,56 δισ. σε αξία εξαγορών

Οι τομείς Cleantech και AI στις οκτώ από τις δέκα κορυφαίες συναλλαγές παγκοσμίως το α’ τρίμηνο του 2024

Το Cleantech και η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) αποδείχθηκαν οι εξαιρέσεις στον κανόνα όσον αφορά την ύφεση των παγκόσμιων επενδύσεων VC, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις το α’ τρίμηνο του 2024. Μαζί, οι δύο κλάδοι προσέλκυσαν οκτώ από τις δέκα κορυφαίες συναλλαγές παγκοσμίως αυτό το τρίμηνο.

Από την πλευρά του cleantech, η εταιρεία πράσινων υποδομών H2 Green Steel με έδρα τη Σουηδία προσέλκυσε τη μεγαλύτερη συμφωνία (US$ 5,2 δισ.), ακολουθούμενη από την κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτροκίνητων οχημάτων IM Motors (US$ 1,1 δισ.), την εταιρεία μπαταριών Ascend Elements με έδρα τις ΗΠΑ (US$ 704 εκατ.) και την κινεζική νέα εταιρεία παραγωγής ενέργειας Huakong Power (US$ 696 εκατ.).

Στο μέτωπο της τεχνητής νοημοσύνης, το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) Anthropic με έδρα τις ΗΠΑ άντλησε US$ 4 δισ., το LLM της κινεζικής YuiZhiAnMian US$ 1 δισ., η εταιρεία ρομποτικής βάσει τεχνητής νοημοσύνης Figure AI με έδρα τις ΗΠΑ συγκέντρωσε US$ 675 εκατομμύρια δολάρια και η MiniMax AI με έδρα την Κίνα που εστιάζει στη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) US$ 600 εκατ.

Στις ΗΠΑ τα US$ 32,7 δισ. από τα συνολικά US$ 36,4 δισ. επενδύσεων VC στην αμερικανική ήπειρο το γ’ τρίμηνο του 2023

Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το δ’ τρίμηνο του 2019, με μόλις US$ 38,2 δισ. σε επενδύσεις VC μέσω 3205 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2024. Στην πλειονότητά του αυτό το ποσό αντλήθηκε στις ΗΠΑ με US$ 36,6 δισ. μέσω 2882 συναλλαγών. Πέρα από την ΑΙ και το Cleantech, οι μεγάλοι νικητές στην αμερικανική ήπειρο ήταν η υγεία και η βιοτεχνολογία, με την Areteia Therapeutics που εστιάζει στο άσθμα να συγκεντρώνει US$ 425 εκατ., τη Mirador Therapeutics που ασχολείται με τις φλεγμονώδεις και ινώδεις νόσους να συγκεντρώνει US$ 400 εκατ. και την Alumis που εστιάζει στην ιατρική ακρίβεια, να συγκεντρώνει US$ 259 εκατομμύρια.

Οι επενδύσεις VC εκτός των ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα ασθενικές κατά το α’ τρίμηνο του 2024. Στον Καναδά, οι επενδύσεις VC υποχώρησαν σε χαμηλό 22 τριμήνων ύψους US$ 766 εκατ. μεταξύ δ’ τριμήνου 2023 και α’ τριμήνου 2024. Στη Βραζιλία, οι επενδύσεις VC μειώθηκαν από τα US$ 533 εκατ. στα US$ 342 εκατ., ενώ στο Μεξικό από τα US$ 268 εκατ. στα US$ 32,3 εκατ.

Η Ευρώπη βλέπει τις επενδύσεις VC να αυξάνονται χάρη στη συμφωνία μαμούθ της H2 Green Steel

Η Ευρώπη ήταν η μόνη περιοχή που είδε τις επενδύσεις VC να αυξάνονται αυτό το τρίμηνο - από τα US$ 15,1 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2023 στα US$ 17,9 δισ. το α’ τρίμηνο του 2024, αν και ο αριθμός των συναλλαγών μειώθηκε από 2419 σε 1798 κατά την ίδια περίοδο. Η άντληση US$ 5,2 δισ. από την σουηδική H2 Green Steel ήταν ο κύριος μοχλός αυτής της αύξησης, ξεπερνώντας κατά πολύ το μέγεθος άλλων συναλλαγών στην περιοχή.

Η άντληση US$ 431 εκατ. της «νεοτράπεζας» Monzo με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία VC στην Ευρώπη, ακολουθούμενη από τη γαλλική εταιρεία δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης Mistral AI (US$ 415 εκατ.), την ολλανδική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου ειδών παντοπωλείου Picnic (US$ 389 εκατ.) και τη γαλλική εταιρεία ηλεκτροκίνητων οχημάτων Electra (US$ 334 εκατ.).

Σε επίπεδο δικαιοδοσίας, στις Σκανδιναβικές χώρες και τη Γαλλία καταγράφηκε αύξηση των επενδύσεων VC — στα US$ 6,3 δισ. και US$ 2 δισ. αντίστοιχα. Εντωμεταξύ, οι επενδύσεις VC στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία μειώθηκαν σε US$ 3 δισ. και US$ 1,8 δισ. αντίστοιχα.

Οι επενδύσεις VC σε Ασία-Ειρηνικό σε χαμηλό επταετίας

Οι επενδύσεις VC στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μειώθηκαν από τα US$ 22,9 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2023 στα US$ 18,9 δισ. το α’ τρίμηνο του 2024 - στο χαμηλότερο επίπεδο τριμήνου από το α’ τρίμηνο του 2017. Παρά τις αντλήσεις US$ 1,1 δισ. από την IM Motors, US$ 1 δισ. από την YouZhiAnMian και US$ 941 εκατ. από τη Yuanxin Satellite, οι επενδύσεις VC στην Κίνα περιορίστηκαν σε μόλις US$ 11,5 δισ. — στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το α’ τρίμηνο του 2020.

Στην Ινδία, τόσο οι επενδύσεις VC όσο και ο αριθμός των συμφωνιών VC αυξήθηκαν, από US$ 1,6 δισ. μέσω 313 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2023 στα US$ 3,2 δισ. μέσω 354 συναλλαγών το α’ τρίμηνο του 2024. Η μεγαλύτερη συμφωνία στην Ινδία κατά τη διάρκεια του τριμήνου ήταν μια άντληση US$ 421 εκατ. από το ηλεκτρονικό φαρμακείο PharmEasy. Η Ιαπωνία προσέλκυσε US$ 934 εκατ. σε επενδύσεις VC κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην αγορά IPO των ΗΠΑ καθώς εισερχόμαστε στο β’ τρίμηνο του 2024

Αν και δεν θεωρείται πιθανό να δούμε κάποια σημαντική αύξηση στις επενδύσεις VC παγκοσμίως κατά το β΄ τρίμηνο του 2024 λόγω της συνεχιζόμενης μακροοικονομικής αβεβαιότητας και της έλλειψης αποεπενδύσεων, τα βλέμματα αναμένεται να στραφούν πιο επισταμένα στις αγορές IPO των ΗΠΑ. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν κάποιες επιτυχημένες IPO για κατά την έναρξη του τριμήνου, θα μπορούσε να ασκηθεί σχετική πίεση στις εταιρείες VC να ανοίξουν λίγο περισσότερο τις στρόφιγγες της χρηματοδότησής τους.

«Έχουμε δει μια μεγάλη ώθηση προς την τεχνητή νοημοσύνη τον περασμένο χρόνο», δηλώνει ο Francois Chadwick, Partner, KPMG στις ΗΠΑ και συμπληρώνει «Προσβλέποντας προς το β’ τρίμηνο αλλά και μετά από αυτό, οι επενδυτές VC αναμένεται να στρέψουν το πεδίο εστίασής τους μακριά από οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, προς startups και λύσεις που μπορούν να αποδείξουν την αξία τους - από εκείνες που επικεντρώνονται στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που στηρίζουν τις δυνατότητες της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης έως λύσεις ικανές να παράγουν πραγματικές αποδόσεις για τις εταιρείες, όπως είναι η σημαντική βελτίωση στη διαχείριση εγγράφων».

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε «Η καθοδική πορεία στις συναλλαγές Venture Capital (τόσο σε αριθμό όσο και αξία), ανεξάρτητα του γεωγραφικού χώρου δραστηριοποίησης, αποτελεί χαρακτηριστικό σημάδι της επιφυλακτικότητας των επενδυτών να διοχετεύσουν κεφάλαια σε μια αγορά που προσωρινά δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική αναφορικά με τη δυνατότητα αποεπένδυσης και κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας. Σημαντικός παράγοντας βελτίωσης του επενδυτικού κλίματος μπορεί να αποτελέσει η διεξαγωγή πετυχημένων IPO στις μεγάλες κεφαλαιαγορές τους επόμενους μήνες. Ανεξαρτήτως όμως των τρεχουσών συνθηκών είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η άντληση χρηματοδότησης για επενδυτικά εγχειρήματα στο Cleantech και το οικοσύστημα της Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης και των εφαρμογών της θα συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία καθώς μεταλλάσσουν με ταχύτητα ολόκληρούς επιχειρηματικούς τομείς, παραγωγικά μοντέλα και σιγά σιγά την καθημερινότητα μας»