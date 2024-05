Ισραήλ: Στη δημοσιότητα σκληρό βίντεο με γυναίκες ομήρους της Χαμάς

Το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων δημοσίευσε βίντεο που δείχνει την απαγωγή πέντε γυναικών μελών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, το βίντεο τραβήχτηκε από κάμερες σώματος που φορούσαν ένοπλοι της Χαμάς εκείνη την ημέρα κατά την επίθεσή τους στη βάση Ναχάλ Οζ.

Δείχνει τις Λίρι Άλμπαγκ, Καρίνα Αρίεφ, Άγκαμ Μπέργκερ, Ντανιέλα Γκιλμπόα και Νάαμα Λέβι.

«Το αποτρόπαιο βίντεο είναι η πραγματικότητα για τις Άγκαμ, Ντανιέλα, Λίρι, Νάαμα, Καρίνα και 123 άλλους ομήρους εδώ και 229 ημέρες» τονίζει σε ανακοίνωσή του το φόρουμ.

«Το βίντεο αυτό είναι μια συντριπτική απόδειξη της αποτυχίας της χώρας να φέρει πίσω τους ομήρους, οι οποίοι έχουν εγκαταλειφθεί για 229 ημέρες. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν πρέπει να χαραμίσει καθόλου επιπλέον χρόνο. Πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σήμερα!» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.





