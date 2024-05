ΗΠΑ: Η Νίκι Χέιλι φωτογραφίζεται γράφοντας «αποτελειώστε τους» σε ισραηλινή οβίδα

Η ατυχήσασα υποψήφια για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων Νίκι Χέιλι (φωτ.), φωτογραφήθηκε καθώς έγραφε «αποτελειώστε τους» πάνω σε ισραηλινή οβίδα κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, στιγμιότυπο που δημοσιοποίησε μέσω X ισραηλινός βουλευτής.

Ο βουλευτής Ντάνι Ντάνον, ο πρώην πρεσβευτής της χώρας του στον ΟΗΕ, συνόδευσε τη Νίκι Χέιλι, επίσης πρώην πρεσβεύτρια στον ΟΗΕ, κατά την επίσκεψή της κοντά στα σύνορα.

«Αποτελειώστε τους!, αυτό έγραψε η φίλη μου η πρώην πρεσβεύτρια», ανέφερε ο Ντάνι Ντάνον εν είδει λεζάντας πάνω από φωτομοντάζ στο οποίο, μεταξύ άλλων, η Ρεπουμπλικανή εικονίζεται σε βαθύ κάθισμα καθώς γράφει κάτι με μαρκαδόρο πάνω σε οβίδα. Έγραψε επίσης τη φράση «η Αμερική αγαπά το Ισραήλ πάντα», αντικαθιστώντας τη λέξη «αγαπά» με καρδούλα.

Η κυρία Χέιλι δεν διευκρίνισε σε ποιους αναφερόταν το «τους». Ο κ. Ντάνον άφησε εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί πως αφορούσε τον στρατιωτικό βραχίονα του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολά.

Το Ισραήλ «πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία και να αλλάξει τα δεδομένα. Οι κάτοικοι (των λιβανικών πόλεων) της Τύρου και της Σιδώνας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και οι κάτοικοι του (ισραηλινού) βορρά να επιστρέψουν στα δικά τους», σχολίασε ο βουλευτής του Λικούντ. Αναφερόταν στους χιλιάδες κατοίκους του βόρειου Ισραήλ που έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των πρακτικά καθημερινών ανταλλαγών πυρών στα σύνορα ανάμεσα στη Χεζμπολά και τον ισραηλινό στρατό από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η φωτογραφία αυτή βλέπει το φως της δημοσιότητας μερικά εικοσιτετράωρα μετά τον βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού σε καταυλισμό παλαιστινίων εκτοπισμένων στη Ράφα την Κυριακή, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 45 ανθρώπους και προκάλεσε κύμα αγανάκτησης σε διεθνές επίπεδο.

Ειδικά στις ΗΠΑ, όπου οι επικρίσεις πολλαπλασιάζονται για την πολιτική του προέδρου Τζο Μπάιντεν, καθώς ο Δημοκρατικός προσφέρει σχεδόν άνευ όρων υποστήριξη στο Ισραήλ, αν και έχει επικρίνει σε κάποιες περιπτώσεις τον τρόπο που διεξάγονται οι επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε χθες πως δεν βλέπει να διεξάγεται «μείζων χερσαία επιχείρηση» στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, κατά συνέπεια δεν υπάρχει «αλλαγή πολιτικής» των ΗΠΑ έναντι του Ισραήλ.

Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς κι εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36.096 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακο, έπειτα από την επίθεση των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ σε νότιους τομείς της επικράτειας του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.189 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με νέα καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Η Νίκι Χέιλι, 52 ετών, εγκατέλειψε την κούρσα για τον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο, μετά την καθαρή ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ στην εσωκομματική διαδικασία της παράταξής της. Παρά τις σε ορισμένες περιπτώσεις σκληρές επικρίσεις της στον δισεκατομμυριούχο, την περασμένη εβδομάδα διαβεβαίωσε πως θα τον ψηφίσει τον Νοέμβριο.

