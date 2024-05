Tα δικαιώματα των Queen έναντι $1 δισ. διεκδικεί η Sony

Η Sony Music βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση του μουσικού καταλόγου των Queen, που περιλαμβάνει διαχρονικές επιτυχίες όπως το εμβληματικό «Bohemian Rhapsody», σ' ένα από τα μεγαλύτερα ντιλ του είδους.

Η Sony συνεργάζεται με έτερο επενδυτή για μια αγορά που ενδεχομένως θα αγγίξει το 1 δισ. δολάρια, είπαν άνθρωποι που μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας.

Οι συνομιλίες, οι οποίες αφορούν επίσης την εμπορία, την προώθηση πωλήσεων και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι καλλιτέχνες πωλούν τους καταλόγους τους σε επενδυτές έναντι αυξανόμενων ποσών τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα η Sony απέκτησε τον μισό κατάλογο του Μάικλ Τζάκσον για πάνω από 600 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το Billboard. Ο Μπομπ Ντίλαν πούλησε επίσης δικαιώματα των δίσκων του στη Sony το 2022.

Στις πιο ευπώλητες επιτυχίες των Queen περιλαμβάνονται τα τραγούδια Don't Stop Me Now, Another One Bites the Dust και We Will Rock You.

Ο Μπράιαν Μέι, ο Ρότζερ Τέιλορ, ο Τζον Ντίκον και το κληροδότημα του Φρέντι Μέρκιουρι είναι ισότιμοι μέτοχοι της Queen Productions Ltd., η οποία απέφερε ετήσια έσοδα 40,9 εκατ. λιρών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία.

Η αξία των καταλόγων μουσικής εκτινάχθηκε την τελευταία δεκαετία, χάρη στην ανάπτυξη των υπηρεσιών streaming και στα χαμηλά επιτόκια. Η Universal Music φέτος αγόρασε μειοψηφικό μερίδιο στην Chord Music Partners, εταιρεία που κατέχει περισσότερα από 60.000 τραγούδια.

Δεν ήταν όλες οι συμφωνίες επιτυχημένες όμως. Το 2022, οι Pink Floyd αποφάσισαν να πουλήσουν τον κατάλογό τους για πάνω από 500 εκατ. δολάρια, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Οι εταιρείες που έχουν επικεντρωθεί στην αγορά δικαιωμάτων μουσικής δυσκολεύονται. Η Hipgnosis, που ιδρύθηκε το 2018 στο Λονδίνο, αγόρασε καταλόγους με στόχο να μετατρέψει τη μουσική σε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, αλλά η επένδυση δεν αποσβέστηκε με αποτέλεσμα να διατεθεί προς πώληση στην Blackstone. Διαθέτει καταλόγους τραγουδιών των Blondie, Kaiser Chiefs, Red Hot Chili Peppers και άλλων.