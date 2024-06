Βουτιά 10ετίας για τις τιμές ακινήτων στην Κίνα

Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 10 ετών υποχώρησαν τον Μάιο οι τιμές των νέων κατοικιών στην Κίνα, σύμφωνα με νέα στοιχεία, παρά τις προσπάθειες του Πεκίνου να στηρίξει τον τομέα ακινήτων.

Σε ετήσιους όρους, οι τιμές των νέων κατοικιών μειώθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χειρότερα από την ετήσια πτώση 3,1% που καταγράφηκαν τον Απρίλιο. Μόνο τον μήνα Μάιο οι τιμές μειώθηκαν 0,7%.

Ο εκπρόσωπος του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής Λιου Αϊχούα δήλωσε ότι η αγορά ακινήτων υφίσταται προσαρμογή και ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να πιάσουν τόπο τα νέα μέτρα.

Οι μειώσεις είχαν εκτεταμένη διασπορά: οι τιμές μειώθηκαν σε 68 από τις 70 πόλεις που ερευνήθηκαν από την κυβέρνηση, έναντι 64 τον Απρίλιο.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούν να περιορίσουν την υπερπροσφορά κατοικιών και να υποστηρίξουν τους εργολάβους που είναι υπερχρεωμένοι μετά την ελεύθερη πτώση που κυριάρχησε στην αγορά το 2020, με τον συνδυασμό πανδημίας και καταστολής των εκτεθειμένων τραπεζών.

Τον περασμένο μήνα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας μείωσε τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων και επέτρεψε στις τοπικές αρχές να παρέμβουν καθιστώντας προσιτά τα απούλητα σπίτια.

Ωστόσο, δεν έχει αναζωογονηθεί ακόμη η αγορά, επιβαρυμένη από την πληθώρα ανεκμετάλλευτων ακινήτων.

