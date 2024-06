Δεκαεννέα νεκροί από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Νταγκεστάν

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες Κυριακή σε μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν 66χρονο ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μέλικοφ, ηγέτης της συγκεκριμένης ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο. Ο αριθμός των θυμάτων αναθεωρήθηκε από 16 σε 19 από τις αρχές.

«Είναι μια τραγική ημέρα για το Νταγκεστάν και ολόκληρη τη χώρα», είπε ο Σεργκέι Μέλικοφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Οι συντονισμένες επιθέσεις ενόπλων στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, τη Μαχατσκαλά, και στην πόλη Ντερμπέντ (νοτιότερα), σημειώθηκαν τρεις μήνες μετά το μακελειό με τους 145 νεκρούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, για το οποίο την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στο Νταγκεστάν. «Κατανοούμε ποιος βρίσκεται πίσω από την οργάνωση των τρομοκρατικών επιθέσεων και ποιος ήταν ο στόχος τους», σημείωσε ο Μέλικοφ, χωρίς όμως να διευκρινίσει περαιτέρω.

Η αντιτρομοκρατική επιχείρηση που εξαπολύθηκε στην ρωσική Δημοκρατία του Νταγκεστάν, στον Καύκασο, ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας (NAK).

Συνολικά 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 4 πολίτες, σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε "τρομοκρατικές" επιθέσεις στο Νταγκεστάν, στον ρωσικό Καύκασο, και 5 δράστες εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, σημειώνει η ανακοίνωση.

"Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 μέλη των δυνάμεων της τάξης σκοτώθηκαν, όπως και 4 πολίτες, εκ των οποίων ένας ορθόδοξος ιερέας", αναφέρει η επιτροπή αυτή σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, "5 άτομα" "εξουδετερώθηκαν", προσθέτει. Αυτοί "ταυτοποιήθηκαν", καταλήγει η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, στην οποία δεν διευκρινίζει αν εξακολουθούν να διαφεύγουν κάποιοι από τους δράστες των επιθέσεων ή όχι.

BREAKING: Islamist terror attack in Dagestan, Russia against a synagogue and a church. At least 5 police officers k*lled and 1 priest beheaded. The bearded terrorists are all dressed in black and are shouting “Allahu Akbar” pic.twitter.com/m8TsDOymsq

Δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ των δραστών ήταν δύο από τους γιους του Μαγκομέντ Ομάροφ, επικεφαλής της περιφέρειας Σεργκοκαλίνσκι. Ο 63χρονος Ομάροφ συνελήφθη και θεωρείται ύποπτος για την οργάνωση της τρομοκρατικής επίθεσης.

Έξι εκ των δραστών της επίθεσης σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον Σεργκέι Μέλικοφ, ο οποίος κήρυξε τριήμερο πένθος στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν.

🇷🇺 The terrorists in Dagestan were caught on video. CIA and MI6 are very busy today. pic.twitter.com/lvZ9kqnfSW

🇷🇺 Footage of the Kele-Numaz Synagogue in Derbent, which was attacked by terrorists yesterday.



The Kele-Numaz Synagogue, located in the village of Kele in Dagestan, is a vital religious site for the Mountain Jews; it is the last synagogue in the autonomous republic.



The left… pic.twitter.com/icBMJg2T4L