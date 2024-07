Το δίλημμα της Boeing: Δηλώνει ένοχη ή πάει σε δίκη για την πόρτα που εξερράγη

Η κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επιλογή υψηλού ρίσκου για την υπόθεση της έκρηξης του πάνελ της πόρτας και τις επιπτώσεις στις συμβάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η Boeing θα πρέπει είτε να δηλώσει ένοχη για απάτη σε βαθμό κακουργήματος είτε να προσφύγει σε δίκη κατά της αμερικανικής κυβέρνησης ως επόμενο βήμα στην ποινική υπόθεση που προκύπτει από την έκρηξη των πάνελ πόρτας, σύμφωνα με τους τελευταίους όρους που προσφέρθηκαν στην εταιρεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την πιθανή συμφωνία ομολογίας, η αεροπορική εταιρεία θα δηλώσει ένοχη σε μία κατηγορία για συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των ΗΠΑ και θα καταβάλει πρόστιμο ύψους 243,6 εκατ. δολαρίων, τη δεύτερη ποινική ποινή αυτού του μεγέθους στην υπόθεση, σύμφωνα με κάποιον που γνωρίζει το θέμα.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ειδοποίηση του υπουργείου Δικαιοσύνης προς την Boeing ότι παραβίασε τη συμφωνία αναβολής της δίωξης που υπέγραψε το 2021 στον απόηχο των μοιραίων συντριβών των 737 Max της Lion Air και της Ethiopian Airlines.

Η ειδοποίηση ακολούθησε την έκρηξη στον αέρα που προκάλεσε τρόμο στους επιβάτες μιας πτήσης της Alaska Airlines νωρίτερα φέτος.

