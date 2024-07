H Ρέιτσελ Ριβς νέα υπουργός Οικονομικών στη Βρετανία

Η Ρέιτσελ Ριβς είναι η νέα υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της χώρας που θα αναλάβει το συγκεκριμένο αξίωμα.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο Κιρ Στάρμερ τοποθέτησε τη Ριβς σκιώδη υπουργό Οικονομικών το 2021, αναθέτοντας της το έργο να ανακτήσει τη δημοσιονομική αξιοπιστία των Εργατικών.

Η ίδια έχει διαμηνύσει ότι θα διατηρήσει την οικονομική σταθερότητα και θα χρησιμοποιήσει κρατικές επενδύσεις για να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια σε τομείς όπως η πράσινη τεχνολογία.

The Rt Hon Rachel Reeves MP @RachelReevesMP has been appointed Chancellor of the Exchequer @hmtreasury. pic.twitter.com/qMSZxpZRH9 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024

Το υπουργείο Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Ντέιβιντ Λάμι, βουλευτή των Εργατικών από το 2.000 και πρώην υπουργό στις κυβερνήσεις Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν.

The Rt Hon David Lammy MP @DavidLammy has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK. pic.twitter.com/NKs1L5gTsp — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024

Η Ιβέτ Κούπερ, η σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Εργατικών, θα αναλάβει τον ίδιο ρόλο και στην κυβέρνηση του Στάρμερ.

The Rt Hon Yvette Cooper MP @YvetteCooperMP has been appointed Secretary of State for the Home Department @ukhomeoffice. pic.twitter.com/1IXxGXDZjW — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024

Ο Στάρμερ ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο της δικαιοσύνης ανέθεσε στον Τζιν Χίλι, σκιώδη υπουργό Δικαιοσύνης των Εργατικών.