Από τα 135 μέτρα πυροβόλησε τον Τραμπ ο δράστης της Πενσιλβάνια

Δεκάδες είναι τα ερωτηματικά που υπάρχουν τόσο για τα κίνητρα του 20χρονου δράστη όσο και για τα κενά ασφαλείας στη φύλαξή του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα δολοφονίας, κατά του πρώην προέδρου και υποψήφιου για τις αμερικανικές εκλογές.

Ο ένοπλος που εξουδετερώθηκε από τις Αρχές και κατάφερε προηγουμένως να πυροβολήσει κατά ριπάς εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναγνωριστεί ως ο Τόμας Μάθιου Κρουκς, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο 20χρονος από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια πυροβόλησε τον πρώην πρόεδρο από μια στέγη μόλις 135 μέτρα μακριά από τη σκηνή της ομιλίας του, σύμφωνα με το χάρτη που παρουσιάζει το CNBC.

Το πλήθος στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο εθεάθη να πέφτει στο έδαφος μετά τους πυροβολισμούς, με τον πανικό να επικρατεί και τους άντρες ασφαλείας του υποψήφιου προέδρου, να δημιουργούν μετά τον τρίτο κατά σειρά πυροβολισμό ένα ανθρώπινο τείχος προστασίας γύρω του.

The suspected shooter was positioned roughly 148 yards from the Trump rally stage, according to an NBC News map visualization of the shooting.



