Πρόεδρος της Κομισιόν ξανά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Δεύτερη θητεία στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αφού οι Πράσινοι βουλευτές συμφώνησαν να την υποστηρίξουν, μετά τη δέσμευσή της να παραμείνει στην πορεία της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης.

Η κα Φον ντερ Λάιεν έλαβε 401 ψήφους, τη στιγμή που χρειαζόταν τουλάχιστον 361. Κατά ψήφισαν 284 ευρωβουλευτές και 15 ψήφισαν αποχή. Υπήρχαν και 7 άκυρα. Η ψηφοφορία ήταν μυστική και με κάλπη.

Νωρίτερα, υποσχέθηκε να μην ανατρέψει πράσινες πολιτικές, κατά την ομιλία της πριν από την ψηφοφορία για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, δεσμεύτηκε να δρομολογήσει αμυντικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρωπαϊκής αεροπορικής ασπίδας.

Σε ένα έγγραφο 31 σελίδων που περιγράφει το όραμά της, δεσμεύτηκε να προτείνει νέες πολιτικές για το κλίμα και να επικεντρωθεί στην οικοδόμηση μιας «πραγματικής ευρωπαϊκής αμυντικής ένωσης».

«Θα προτείνουμε μια σειρά από αμυντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ξεκινώντας με μια ευρωπαϊκή αεροπορική ασπίδα και την άμυνα στον κυβερνοχώρο», αναφέρεται στο έγγραφο.

Choices are the hinges of destiny.



Let us make the choice of strength, of leadership and of Europe.



My address as candidate for the Presidency of the @EU_Commission ↓ https://t.co/ZSgqha8PY4