Γερμανία: Πάνω ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, πρόκληση για ΕΚΤ

Άλλο ένα πλήγμα για τη Γερμανία. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Ιούλιο στο 2,6% σε ετήσια βάση, από 2,5% τον Ιούνιο, αναφέρει η στατιστική υπηρεσία Destatis. Τα στοιχεία ήρθαν μετά από δυσμενείς ανακοινώσεις για το ΑΕΠ.

Η άνοδος του γερμανικού δείκτη τιμών καταναλωτή αυτόν τον μήνα όχι μόνο υπογραμμίζει την επιμονή του πληθωρισμού, αλλά υποδηλώνει επίσης ότι η μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο δεν είναι κάποιο δεδομένο deal, σχολιάζει ο Κάρστεν Μπρζέσκι της ING, φωτογραφίζοντας τις επιφυλάξεις για τη συνέχεια.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg είχαν προβλέψει ότι ο ρυθμός θα παραμείνει σταθερός, στο 2,5%. Μολονότι το κόστος ενέργειας μειώθηκε αλλά με μικρότερο ρυθμό από τον Ιούνιο, οι πιέσεις στις ανοδικές τιμές των τροφίμων εντάθηκαν ενώ οι υπηρεσίες παρέμειναν σχετικά σταθερές.

After stronger than expected inflation from Lander, German CPI came out slightly above expectations:



m/m +0.5% (est +0.4%, last +0.2%)

y/y +2.6% (est +2.5%, last +2.5%)



National CPI:

m/m +0.3% (est +0.3%,last +0.1%)

y/y +2.3% (est +2.2%, last +2.2%) https://t.co/huGQqVBpaO pic.twitter.com/BlNqA5RIpb