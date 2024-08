Ο Μπάιντεν υποδέχτηκε στις ΗΠΑ κρατούμενους που ανταλλάχθηκαν με τη Ρωσία

Αρκετοί από τους κρατούμενους που άφησε ελεύθερους την Πέμπτη η Ρωσία, στο πλαίσιο ιστορικής συμφωνίας ανταλλαγής με τις ΗΠΑ και άλλα δυτικά κράτη —ανάμεσά τους είναι οι δημοσιογράφοι της WSJ Έβαν Γκέρσκοβιτς και του RFE/RL Αλσού Κουρμάσεβα, καθώς και ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν— έφθασαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

"Their brutal ordeal is over and they're free."



Pres. Biden delivers remarks on prisoner swap that freed several wrongfully detained American citizens held in Russia, including Evan Gershkovich and Paul Whelan. https://t.co/6Iwxc9Fm7A pic.twitter.com/vCPbpkK8Ip — ABC News (@ABC) August 1, 2024

Το αεροσκάφος που τους μετέφερε προσγειώθηκε περί τις 23:40 (06:40 ώρα Ελλάδας την Πέμπτη) και τους αποφυλακισθέντες υποδέχθηκαν προσωπικά ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις.

Η συμφωνία ανταλλαγής κλείστηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από έναν χρόνο ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και άλλες τρεις χώρες από τη μια και τη Ρωσία από την άλλη.

Η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μετά τον ψυχρό πόλεμο

Ο Τζο Μπάιντεν και η Καμάλα Χάρις συναντήθηκαν με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς και άλλους δύο απελευθερωμένους Αμερικανούς κρατούμενους, λίγες ώρες αφότου η Ουάσινγκτον και η Μόσχα ολοκλήρωσαν τη μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων μετά τον ψυχρό πόλεμο.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ — President Biden (@POTUS) August 1, 2024

Οπως μεταδίδει ο Guardian, σε μια βροχερή βραδιά στην αεροπορική βάση Andrews κοντά στην Ουάσινγκτον, ο Γκέρσκοβιτς και οι άλλοι απελευθερωμένοι κρατούμενοι, ο πρώην πεζοναύτης Πολ Γουίλαν και η δημοσιογράφος Αλσού Κουρμασέβα, προσγειώθηκαν σε αμερικανικό έδαφος και λίγο αργότερα αποβιβάστηκαν σε ένα αεροσκάφος Bombardier Jet από την Τουρκία. Τους υποδέχθηκαν οι οικογένειές τους και ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Join @VP and me as we greet Americans freed from Russia at Joint Base Andrews. https://t.co/0B5iOzYKk0 — President Biden (@POTUS) August 2, 2024

Καθώς κατέβηκε από το τζετ, ο Έβαν αγκάλιασε αρκετές φορές τον Χάρις και τον Μπάιντεν και στη συνέχεια πήγε στη μητέρα του, την Έλλα, και την σήκωσε από το έδαφος σε μια αγκαλιά. Τον συνάντησαν επίσης ο πατέρας του, Mikhail, και η αδελφή του Danielle.