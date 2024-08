Ανατροπή: Οι Αμερικανοί εμπιστεύονται περισσότερο την Κάμαλα Χάρις σε οικονομικά θέματα

Περισσότεροι Αμερικανοί εμπιστεύονται την Κάμαλα Χάρις για τη διαχείριση της οικονομίας των ΗΠΑ σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που σηματοδοτεί μια απότομη αλλαγή κλίματος μεταξύ των ψηφοφόρων, μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα του Λευκού Οίκου.

Η έρευνα, που διεξήχθη για τους Financial Times και το University of Michigan Ross School of Business, είναι η πρώτη μηνιαία δημοσκόπηση που δείχνει ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία προηγείται του Τραμπ στην οικονομία, από τότε που διενεργείται η σχετική έρευνα, πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Αν και το 41% των Αμερικανών εξακολουθούν να εμπιστεύονται τον πρώην πρόεδρο περισσότερο σε οικονομικά ζητήματα - αμετάβλητο από τις δύο προηγούμενες μηνιαίες δημοσκοπήσεις - η έρευνα διαπίστωσε ότι το 42% των ψηφοφόρων πιστεύει ότι η Χάρις θα ήταν καλύτερη στο χειρισμό της οικονομίας. Πρόκειται για μια αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τα νούμερα του Μπάιντεν τον περασμένο μήνα.

«Το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι είναι πιο θετικοί απέναντι στη Χάρις παρά στον Μπάιντεν... μας δίνει στοιχεία τόσο για το πόσο άσχημα τα πήγαινε ο Μπάιντεν όσο και για το πόσο καλά τα πάει η Χάρις», είπε ο Έρικ Γκόρντον, καθηγητής στο πανεπιστήμιο.