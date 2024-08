Μπάιντεν: Καταδικασμένος και loser ο Τραμπ, στηρίξτε την Χάρις

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απηύθυνε ένα συγκινητικό και γλυκόπικρο κάλεσμα προς τους Δημοκρατικούς να συσπειρωθούν πίσω από την Καμάλα Χάρις, καθώς το κόμμα του χρησιμοποίησε την πρώτη νύχτα του εθνικού του συνεδρίου στο Σικάγο για να τιμήσει την προεδρία του, ενώ ταυτόχρονα έδινε τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά.

Ο Μπάιντεν οριοθέτησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την κούρσα πριν από λιγότερο από ένα μήνα - μετά από την καταστροφική επίδοση στο debate και την έντονη πίεση από στελέχη του κόμματος - ως το φυσικό κλείσιμο μιας πολιτικής καριέρας πέντε δεκαετιών.

«Ως πρόεδρός σας, είμαι αποφασισμένος να κρατήσω την Αμερική να κινείται προς την πρόοδο, όχι πίσω», είπε ο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος που κάποιες στιγμές δάκρυσε, αρνήθηκε ότι ήταν οργισμένος με αυτούς που τον πίεσαν να εγκαταλείψει. «Λατρεύω τη δουλειά, αλλά αγαπώ περισσότερο τη χώρα μου», είπε.

Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους ψηφοφόρους να εκλέξουν στην προεδρία την Κάμαλα Χάρις, την «εισαγγελέα» μάλλον, παρά τον Ντόναλντ Τραμπ, τον «καταδικασμένο από τη δικαιοσύνη κακοποιό».

Ο Δημοκρατικός χαρακτήρισε εξάλλου τον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του «λούζερ», ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στην ομιλία του την πρώτη ημέρα του συνεδρίου της παράταξής του στο Σικάγο.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους επευφημήθηκε εκκωφαντικά, παρατεταμένα από τους συνέδρους εισερχόμενος στην κύρια αίθουσα του United Center, με πολλούς να φωνάζουν «σ’ αγαπάμε Τζο!» ή «ευχαριστούμε Τζο!». Ο πρόεδρος Μπάιντεν ανταπέδωσε λέγοντας επίσης πως τους «αγαπά».

«Είμαστε αιώνια ευγνώμονες» στον Τζο Μπάιντεν, τον «απίστευτο» πρόεδρο των ΗΠΑ, δήλωσε από την πλευρά της η Κάμαλα Χάρις.

«Μαχόμαστε για ιδεώδη πολύτιμα για εμάς. Και δεν ξεχνάμε ποτέ: όταν μαχόμαστε, κερδίζουμε!», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.





President Joe Biden, with tears in his eyes, is introduced onto the DNC stage by his daughter Ashley.



The First Lady and their grandchildren cheer on the president from the audience. pic.twitter.com/MVW8tlEyY9