ΗΠΑ: Σε χαμηλό τριετίας οι νέες προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις δημιούργησαν μόλις 99.000 νέες θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία μισθοδοσίας της ADP, στη μικρότερη αύξηση από το 2021, που δίνει ακόμη μια ένδειξη ραγδαίας ψύξης της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal είχαν προβλέψει αύξηση κατά 140.000 άτομα.

ADP employment is the lowest since January 2021 pic.twitter.com/keRjOg9aGX