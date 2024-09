Ο εκλιπών ιδιοκτήτης του Harrods Μοχάμεντ αλ Φαγέντ κατηγορείται για βιασμούς

Για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις κατηγόρησαν τον Αιγύπτιο δισεκατομμυριούχο Μοχάμεντ αλ Φαγέντ, τον πρώην ιδιοκτήτη του πολυτελούς λονδρέζικου πολυκαταστήματος Harrods, πολλές γυναίκες που εργάζονταν εκεί, μετέδωσε σήμερα το BBC.

Οι κατηγορίες, οι οποίες διατυπώθηκαν μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του BBC και από ένα podcast, είναι οι πιο πρόσφατες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν ισχυρά πρόσωπα έπειτα από την εμφάνιση του κινήματος #MeToo το 2017.

Ο Φαγέντ, ο οποίος πέθανε πέρυσι σε ηλικία 94 ετών, ήταν προβεβλημένη προσωπικότητα στη βρετανική ζωή επί δεκαετίες, επειδή ήταν ιδιοκτήτης του Harrods, το οποίο είχε αγοράσει το 1985, καθώς και της ποδοσφαιρικής ομάδας της Fulham από το 1997 ως το 2013. Οι αρχές τού είχαν αρνηθεί πολλές φορές τη βρετανική υπηκοότητα.

Ο Φαγέντ ήταν έμπιστος φίλος της εκλιπούσης πριγκίπισσας Νταϊάνα και ο γιος του, Ντόντι, σκοτώθηκε μαζί της σε τροχαίο στο Παρίσι το 1997.

Mohamed Al Fayed accused of multiple rapes by staff -



Five women say they were raped by former Harrods boss Mohamed Al Fayed when they worked at the luxury London department store.



The wecastonline has heard testimony from more than 20 female ex-employees who say the b... pic.twitter.com/WiojpqmmuO