Μπάιντεν στον ΟΗΕ: Τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα

Στην τελευταία του ομιλία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους πολίτες όλου του κόσμου να μην υποτάσσονται στην απόγνωση καθώς πόλεμοι μαίνονται σε όλο τον κόσμο, λέγοντας ότι υπάρχει δρόμος προς τα μπροστά.

Ο 81χρονος Αμερικανός πρόεδρος θυμήθηκε πώς το Ισραήλ και η Αίγυπτος βρίσκονταν σε πόλεμο όταν αυτός μπήκε στην πολιτική, πριν από πέντε δεκαετίες. «Το Ισραήλ και η Αίγυπτος ξεκίνησαν πόλεμο, αλλά στη συνέχεια σφυρηλάτησαν μια ιστορική ειρήνη», τόνισε. «Τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Το έχω δει σε όλη μου την πορεία», είπε.

«Ξέρω ότι πολλοί κοιτάζουν τον κόσμο σήμερα και βλέπουν δυσκολίες και αντιδρούν με απόγνωση, αλλά εγώ δεν το κάνω». «Ως ηγέτες, δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Αναγνωρίζω τις προκλήσεις από την Ουκρανία, τη Γάζα, το Σουδάν και όχι μόνο».

Μιλώντας για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από Ισραήλ και Χαμάς να καταλήξουν σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, με τη διαμεσολάβηση ΗΠΑ, Αιγύπτου και Κατάρ.

Ξεκινώντας το σκέλος της ομιλίας του αναφορικά με το Μεσανατολικό, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι «ο κόσμος δεν πρέπει να πτοείται από τη φρίκη της 7ης Οκτωβρίου. Οποιαδήποτε χώρα θα έχει το δικαίωμα και την ευθύνη να διασφαλίσει ότι μια τέτοια επίθεση δεν μπορεί να ξανασυμβεί ποτέ».

«Χιλιάδες τρομοκράτες της Χαμάς που υποστηρίζονται από το Ιράν εισέβαλαν σ' ένα κυρίαρχο κράτος, σφαγιάζοντας περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 46 Αμερικανών μέσα στα σπίτια τους και σ' ένα μουσικό φεστιβάλ. Ειδεχθείς πράξεις σεξουαλικής βίας. Διακόσιοι πενήντα αθώοι όμηροι. Έχω συναντηθεί με τις οικογένειες αυτών των ομήρων. Έχω πενθήσει μαζί τους. Ζουν μια κόλαση», είπε.

Αναφερόμενος στα δεινά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα Γάζα, ο Μπάιντεν συνέχισε: «Αθώοι πολίτες στη Γάζα ζουν επίσης μια κόλαση. Χιλιάδες άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, πάρα πολλές οικογένειες εκτοπισμένες, συνωστίζονται σε σκηνές, αντιμετωπίζουν μια δεινή ανθρωπιστική κατάσταση. Δεν ζήτησαν αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε η Χαμάς».

