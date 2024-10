Μαζική απεργία σε 36 λιμάνια των ΗΠΑ, νέο σοκ στο παγκόσμιο εμπόριο

Οι λιμενεργάτες κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών και στον Κόλπο του Μεξικού κατέβηκαν σε μαζική απεργία σε όλα τα μεγάλα λιμάνια για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 50 χρόνια.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα μπορούσε να τραντάξει τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και να προκαλέσει πολιτική αναταραχή λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Οπως σχολιάζει στο Bloomberg ο Έρικ Κάντορ, αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Moelis και πρώην ηγέτης της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, «η απεργία μπορεί να προσθέσει νέες ανησυχίες και πληθωριστική πίεση στην οικονομία των ΗΠΑ».

Από τα μεσάνυχτα οι λιμενεργάτες άρχισαν απεργία, διακόπτοντας τη ροή περίπου του μισού εμπορίου της χώρας που διεξάγεται δια θαλάσσης, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για νέα σύμβαση εργασίας, επειδή δεν ικανοποιήθηκαν μισθολογικά αιτήματα.

🚨Dockworkers who have officially gone on strike say that the biggest reason they have taken to the picket line is because their wages have not kept up with Kamala's inflation crisis. pic.twitter.com/S1K9p15ACX — Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 1, 2024

Η απεργία μπλοκάρει τα πάντα, από τρόφιμα μέχρι οχήματα, σε δεκάδες λιμάνια από το Μέιν μέχρι το Τέξας, στο πλαίσιο μιας απεργιακής κινητοποίησης για την οποία αναλυτές προειδοποιούν ότι θα στοιχίζει στην οικονομία δισεκατομμύρια δολάρια κάθε ημέρα και θα ενισχύσει τον πληθωρισμό.

Πρώτη απεργία από το 1977

Η πρώτη απεργία λιμενεργατών στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ από το 1977 ξεκίνησε την Τρίτη, μετά από μια ώθηση 11ης ώρας στην προσφορά μισθών των εργοδοτών. Τα μέλη του συνδικάτου χτύπησαν τις γραμμές πικετοφορίας μετά τα μεσάνυχτα, οι τερματικοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων έκλεισαν και οι αποστολές αυτοκινήτων σταμάτησαν.

Αν δεν τελειώσει σύντομα, οι οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να είναι μεγάλες και η ανάκαμψη παρατεταμένη, προειδοποίησαν οι αναλυτές.

Το συνδικάτο International Longshoremen's Association (ILA), που εκπροσωπεί 45.000 λιμενεργάτες, διαπραγματευόταν με τον εργοδοτικό οργανισμό United States Maritime Alliance (USMX) για την εκπόνηση μιας νέας εξαετούς σύμβασης εργασίας πριν από την προθεσμία που είχε τεθεί για τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου.

🚢🚫⚠️#PortStrikeUpdate: The dockworkers are demanding better working conditions, higher wages, and improved safety measures. As the strike may impact imports/exports, it's advisable to stock up on essential items to mitigate potential supply chain disru… https://t.co/qZV4f38cEO — Daily Dose Media (@_DailyDoseMedia) October 1, 2024

«Ως αποτέλεσμα της εκπνοής της κεντρικής συμφωνίας ανάμεσα στον United States Maritime Alliance (USMX) και το International Longshoremen's Association (ILA), πραγματοποιείται στάση εργασίας στον Λιμένα της Βιρτζίνια και άλλα λιμάνια κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής και της Ακτής του Κόλπου», ανακοινώθηκε από την αρχή του Λιμένα της Βιρτζίνια.

Ο USMX και το συνδικάτο δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ζημιές 2,1 δισ. δολ. την ημέρα

Οι εκτιμήσεις της Εθνικής Ένωσης Βιομηχάνων (National Association of Manufacturers) δείχνουν ότι η απεργία θέτει σε κίνδυνο 2,1 δισ. δολ. στο εμπόριο καθημερινά και η συνολική οικονομική ζημιά θα μπορούσε να μειώσει το ΑΕΠ έως και 5 δισ. δολ. την ημέρα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της NAM, Jay Timmons, προέτρεψε τον Μπάιντεν να αναγκάσει την επανέναρξη των εργασιών όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

Οι μετοχές της AP Moller-Maersk A/S από τη Δανία και της Hapag-Lloyd AG από τη Γερμανία υποχώρησαν την Τρίτη, αφού και τίτλοι των δύο εταιρειών μεταφοράς κοντέινερ κέρδισαν περισσότερο από 11% τον Σεπτέμβριο.

Ο επικεφαλής του ILA Χάρολντ Ντάγκετ είχε δηλώσει νωρίτερα πως εργοδότες, όπως ο όμιλος μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk και η εταιρεία του APM Terminals North America, δεν προσέφεραν κατάλληλες μισθολογικές αυξήσεις ούτε συμφώνησαν σε αιτήματα να σταματήσουν προγράμματα για την αυτοματοποίηση του λιμανιού. Ο USMX ανέφερε χθες, Δευτέρα, σε δήλωσή του πως προσέφερε μισθολογικές αυξήσεις κατά σχεδόν 50%.

Η απεργία ανησυχεί τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε θαλάσσιες μεταφορές για να εξαγάγουν τα προϊόντα τους ή για να εξασφαλίσουν κρίσιμης σημασίας εισαγωγές. Η απεργία επηρεάζει 36 λιμάνια που διαχειρίζονται προϊόντα, από μπανάνες μέχρι ενδύματα και αυτοκίνητα.

Οι θαλάσσιες αλυσίδες εφοδιασμού έχουν ήδη πληγεί σκληρά φέτος από σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα, μια μακρά ξηρασία που επηρεάζει το κανάλι του Παναμά και την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης.

Ο ναυτιλιακός γίγαντας Maersk έχει προειδοποιήσει ότι ένα κλείσιμο μιας εβδομάδας θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις έως έξι εβδομάδες για να ανακάμψει, «με σημαντικές καθυστερήσεις που θα επιδεινώνονται κάθε μέρα που περνάει».

Σε μια ενημέρωση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, η Maersk είπε ότι η διακοπή θα οδηγήσει πιθανότατα σε καθυστερήσεις στη μετακίνηση φορτίου, αυξημένο κόστος και υλικοτεχνικές προκλήσεις για τις εταιρείες που εξαρτώνται από τα λιμάνια της Ανατολικής Ακτής και του Κόλπου των ΗΠΑ. Μια μακρά εργατική διαμάχη, πρόσθεσε η εταιρεία, μπορεί να επιδεινώσει αυτές τις διαταραχές.

Dockworkers from Maine to Texas go on strike in move that could spark 'economic doom'



[Note: Shortages don't make happy voters. @KamalaHarris and @TheDemocrats better hope this gets resolved soon.]https://t.co/cM5LFcnmye — LaborUnionNews.com (@WorkPlaceRpt) October 1, 2024

Αναταραχή ένα μήνα πριν τις προεδρικές εκλογές

«Αν αυτή η απεργία συνεχιστεί για μερικές μέρες, οι επιπτώσεις είναι μάλλον βραχύβιες, θα έλεγα. Εάν αυτό συνεχιστεί, έχει κλιμακωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία -όχι μόνο στην οικονομία των ΗΠΑ. Έτσι, το απρόβλεπτο αυτού του ζητήματος εδώ είναι πραγματικά στο παιχνίδι και έχει το μέγεθος να ρίξει πραγματικά ένα τεράστιο βάρος στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», προσθέτουν αναλυτές στο CNBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε σήμερα να διεξαχθούν «ταχείες και δίκαιες» διαπραγματεύσεις για τη λήξη της απεργίας των λιμενεργατών σε 14 μεγάλα λιμάνια της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μπορεί να έχει εν δυνάμει πολύ σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Χάρις παρακολουθούν πολύ στενά την απεργία στα λιμάνια της ανατολικής ακτής και του κόλπου του Μεξικού», η οποία άρχισε πριν από μερικές ώρες, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Με πληροφορίες, Bloomberg, CNBC, ΑΠΕ