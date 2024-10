Απεργία λιμενεργατών: Ο Μπάιντεν πιέζει τα αφεντικά να δώσουν αυξήσεις

Η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν αύξησε την πίεση επί της εργοδοσίας των λιμανιών των Ηνωμένων Πολιτειών ζητώντας από τους εργοδότες να αυξήσουν αυτά που προσφέρουν ώστε να εξασφαλίσουν μια εργασιακή συμφωνία με τους λιμενεργάτες οι οποίοι απεργούν για δεύτερη ημέρα σήμερα, διακόπτοντας τη ροή του μισού εμπορίου της χώρας που διεξάγεται δια θαλάσσης.

Η απεργία του συνδικάτου International Longshoremen's Association (ILA) έχει μπλοκάρει τα πάντα, από τρόφιμα μέχρι οχήματα σε δεκάδες λιμάνια από το Μέιν μέχρι το Τέξας, στο πλαίσιο μιας κινητοποίησης για την οποία αναλυτές προειδοποιούν ότι θα στοιχίζει στην οικονομία δισεκατομμύρια δολάρια κάθε ημέρα.

Τουλάχιστον 38 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κάνουν ήδη ουρά σήμερα σε λιμάνια των ΗΠΑ, σε σύγκριση με μόλις τρία την Κυριακή πριν από την απεργία, σύμφωνα με την Everstream Analytics.

