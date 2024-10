Σε υψηλό έτους αυξήθηκαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας κατέγραψαν αναπάντεχα μεγάλη άνοδο στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.

Ειδικότερα, οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν στις 258.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου από 225.000 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 230.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, ενισχύθηκε στις 231.000 από 224.250.

Initial jobless claims jumped last week, likely due to impact of Hurricane Helene. Both Florida and North Carolina experienced a large increase. pic.twitter.com/DKBrd71cfH