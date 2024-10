ΙΕΑ: Ο μισός ηλεκτρισμός θα προέρχεται από πηγές χαμηλού άνθρακα πριν από το 2030

Περισσότερος από τον μισό ηλεκτρισμό στον πλανήτη θα προέρχεται από πηγές χαμηλού άνθρακα μέχρι το τέλος της δεκαετίας, όμως ο κόσμος βρίσκεται ακόμα «μακριά από μια ευθυγραμμισμένη τροχιά» για την επίτευξη των στόχων της ουδετερότητας άνθρακα, αναφέρει σε σημερινή έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ, AIE, IEA).

«Στην ιστορία της ενέργειας, γνωρίσαμε την εποχή του άνθρακα και την εποχή του πετρελαίου και μπαίνουμε τώρα ολοταχώς στην εποχή του ηλεκτρισμού, ο οποίος θα καθορίσει το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα στο μέλλον και θα είναι όλο και περισσότερο βασισμένος σε καθαρές πηγές ηλεκτρισμού», εκτιμά ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ Φατίχ Μπιρόλ στην ανακοίνωση της ετήσιας έκθεσης του οργανισμού World Energy Outlook 2024.

Στην έκθεση αυτή, ο ΔΟΕ διατηρεί την πρόβλεψή του για κορύφωση της ζήτησης για όλα τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, αέριο και άνθρακα) «μέχρι το τέλος της δεκαετίας».

«Μαζί με την πυρηνική ενέργεια, προς την οποία στρέφεται πάλι το ενδιαφέρον πολυάριθμων χωρών, οι πηγές (ενέργειας) χαμηλών εκπομπών», όπως η αιολική και η ηλιακή «αναμένεται ότι θα παράγουν περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου ηλεκτρισμού πριν από το 2030», υποστηρίζει ο ΔΟΕ.

Η υπηρεσία ενέργειας του ΟΟΣΑ περιγράφει μια δίψα για ηλεκτρικό που ενισχύεται από τη βιομηχανία, την ηλεκτροκίνηση, τις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης και των 11.000 κέντρων δεδομένων που υπάρχουν στον κόσμο, και τον κλιματισμό.

World Energy Outlook 2024 is out now! 🚨



It shows geopolitical tensions are highlighting key fragilities in today’s global energy system



This is reinforcing the need for a faster expansion of clean energy worldwide



Read more in #WEO24 👇 https://t.co/GIzXNDl0m3