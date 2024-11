Ρούτε: Κλειδί για ένα ισχυρό ΝΑΤΟ η ηγεσία Τραμπ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την διαφαινόμενη νίκη του στις εκλογές των ΗΠΑ. «Η ηγεσία του θα είναι και πάλι κλειδί για να διατηρήσουμε τη Συμμαχία μας ισχυρή. Ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί του για την προώθηση της ειρήνης μέσω της ισχύος μέσω του ΝΑΤΟ», έγραψε ο Ρούτε στο X.

I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO.