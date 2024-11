Ιράν: Αυτοκτόνησε 16χρονη, απειλήθηκε με αποβολή γιατί χόρεψε χωρίς χιτζάμπ

Ένα 16χρονο κορίτσι έβαλε τέλος στη ζωή του στο Ιράν όταν απειλήθηκε με αποβολή από το σχολείο της, αφού καταγράφηκε να χορεύει χωρίς χιτζάμπ.

Μια εικόνα από τις τελευταίες στιγμές της Αρεζου Καβαρι η οποία την δείχνει να ισορροπεί στην άκρη ενός κτηρίου, έχει κυκλοφορήσει στο X, με αρκετούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να καταδικάζουν τους αυστηρούς νόμους του Ιράν περί ενδυματολογικού κώδικα.

A 16-year-student in Iran, Arezoo Khavari, tragically took her life by jumping off a building in response to dress code harassment in school. Arezoo was sent home for non-compliance with the dress code and also faced potential penalties because of a video that was turned into the… pic.twitter.com/h0bizrz6D6