Η πιο ακριβή μπουκιά της Ιστορίας: Εφαγε μπανάνα που αγόρασε για 6 εκατ. δολάρια!

Ήταν άραγε η πιο ακριβή μπουκιά της ιστορίας; Αφού αγόρασε έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων ένα έργο τέχνης, που αποτελούνταν από μια μπανάνα κολλημένη με ταινία σ' έναν τοίχο, ο αγοραστής τήρησε σήμερα την υπόσχεσή του: Εφαγε το φρούτο.

Σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Χονγκ Κονγκ, ο Τζάστιν Σαν, Σινοαμερικανός επιχειρηματίας και ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tron, έφαγε την μπανάνα ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων και ινφλουένσερ.

Ο τριαντάρης Σαν εκφώνησε προηγουμένως μια ομιλία χαρακτηρίζοντας το έργο «εμβληματικό» και κάνοντας παραλληλισμούς ανάμεσα στην εννοιολογική τέχνη και τα κρυπτονομίσματα.

«Είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες μπανάνες», δήλωσε μετά την πρώτη μπουκιά. «Είναι αληθινά πολύ καλή», υπογράμμισε.

Το έργο αποτελείται από μια μπανάνα κολλημένη σε έναν τοίχο με ένα χοντρό κομμάτι ασημί ταινίας. Τιτλοφορείται «Comedian» και δημιουργήθηκε από τον εικονοκλάστη και προβοκάτορα Ιταλό καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν.

Είχε πουληθεί την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη έναντι 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων (5,9 εκατ. ευρώ) σε πλειστηριασμό που οργανώθηκε από τον οίκο Sotheby's.

NEW: @justinsuntron EATS THE BANANA TAPED TO THE WALL THAT HE BOUGHT FOR $6.2M



pic.twitter.com/Qp9ZoIT94o