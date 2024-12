Τζιχαντιστές κατέλαβαν το παλάτι του Άσαντ στο Χαλέπι

Συναγερμός έχει σημάνει παγκοσμίως από την επιστροφή των τζιχαντιστών στο Χαλέπι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, έπειτα από μια επίθεση-αστραπή δύο ημερών κατά του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ. Μάλιστα, φαίνεται πως εισέβαλαν στο μέγαρο του προέδρου στην πόλη.

Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι αντάρτες εισέβαλαν στο μέγαρο μετά τη ραγδαία προέλαση των ισλαμιστών της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ στην πόλη του Χαλεπίου.

Σε σχετικό βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου δείχνει ένοπλους να περιφέρονται μέσα σε ένα κτίριο, που φέρεται να είναι το προεδρικό ανάκτορο.

Syrian rebels in a presidential palace in Aleppo, where Assad rulers’ pictures hang on the walls pic.twitter.com/zE6ACNqDty