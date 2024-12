Ο Μάικλ Τζόρνταν πούλησε την έπαυλη στο Σικάγο, έριξε 67% την τιμή

Το ίνδαλμα του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν πούλησε τελικά την έπαυλή του στην περιοχή του Σικάγο, συμφωνώντας με μια σημαντική μείωση της τιμής.

Το ακίνητο έκλεισε έναντι 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία. Η τιμή πώλησης αντιπροσωπεύει μείωση 67% από την αρχική ζητούμενη τιμή των 29 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε διαφημιστεί στο Zillow.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Katherine Malkin, η πράκτορας της Compass που εκπροσωπεί τον Τζόρνταν, επιβεβαίωσε την πώληση και αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Το πολυτελές σπίτι 32.000 τετραγωνικών μέτρων στο Χάιλαντ Παρκ, το οποίο χτίστηκε κατά τη διάρκεια των πρωταθλητικών χρόνων του Τζόρνταν με τους Σικάγο Μπουλς, διαθέτει γήπεδο μπάσκετ κανονικού μεγέθους, γήπεδο τένις και αίθουσα με πούρα.

Η έπαυλη των επτά στρεμμάτων διαθέτει επίσης εννέα υπνοδωμάτια, 19 μπάνια και μια αξιοσημείωτη πινελιά: Ο αριθμός 23, ο εμβληματικός αριθμός της φανέλας του Τζόρνταν, κοσμεί την πύλη.

Δείτε βίντεο της έπαυλης:

Michael Jordan's mansion sitting seven acres with nine beds and 19 baths 🤯 pic.twitter.com/ZjQV0wDOdq