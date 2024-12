Washington Post: Ο Μπάιντεν μετάνιωσε που αποσύρθηκε από την προεδρική κούρσα

Ο απερχόμενος πρόεδρος Tζο Μπάιντεν, φέρεται να έχει μετανιώσει για την απόφασή του να μην συμμετάσχει στην προεδρική αναμέτρηση που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Τζο Μπάιντεν, μαζί με κάποιους από τους συνεργάτες του, φέρεται να μίλησαν πρόσφατα σε στενούς τους κύκλους, εκφράζοντας την άποψη ότι ο απερχόμενος πρόεδρος έπρεπε να είχε παραμείνει στην προεδρική κούρσα, πιστεύοντας πως θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία. Σύμφωνα με τη Washington Post, η είδηση βασίζεται σε πολλές ανώνυμες πηγές που ήταν ενήμερες για αυτές τις συζητήσεις.

Αντ' αυτού, ο 82χρονος υπέκυψε στις πιέσεις της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος και των δωρητών του, να εγκαταλείψει την κούρσα τον Ιούλιο λόγω των χαμηλών ποσοστών στις δημοσκοπήσεις και της κάκιστης εμφάνισής του στο ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου, στο οποίο έδωσε ασυνάρτητες απαντήσεις και φάνηκε να χάνει τα λόγια του, όπως επισημαίνει η New York Post.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις αντικατέστησε τον Μπάιντεν στην κορυφή του ψηφοδελτίου των Δημοκρατικών και ηττήθηκε εύκολα από τον Τραμπ, ο οποίος θα ορκιστεί για δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου.

«Οι σύμβουλοι λένε ότι ο πρόεδρος ήταν προσεκτικός ώστε να μην επιρρίψει ευθύνες στη Χάρις ή στην εκστρατεία της», ανέφερε το πρακτορείο. Ωστόσο, ο απερχόμενος πρόεδρος σχεδόν παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο CBS News Sunday Morning τον Αύγουστο ότι η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι ηγήθηκε της πίεσης για την αποχώρησή του επειδή οι Δημοκρατικοί στη Βουλή και τη Γερουσία ανησυχούσαν ότι η παραμονή του στην κούρσα θα μείωνε τις πιθανότητες επανεκλογής τους.

Και τον Σεπτέμβριο δήλωσε στην εκπομπή «The View» ότι ήταν βέβαιος ότι θα είχε νικήσει τον Τραμπ τον Νοέμβριο. Πολλοί Δημοκρατικοί βέβαια αποδίδουν την ήττα της Χάρις στην επιμονή του Μπάιντεν να μην εγκαταλείψει νωρίτερα.

«Ο Μπάιντεν κατέβηκε με την υπόσχεση ότι θα ήταν ένας μεταβατικός πρόεδρος και στην πραγματικότητα θα είχε μία θητεία πριν την παραδώσει σε μια άλλη γενιά», δήλωσε ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ (Δημοκρατικός του Κονέκτικατ) στην Washington Post.

Ορισμένοι από τους στενότερους συμβούλους του, χωρίς να κατηγορούν τον Μπάιντεν, παραδέχονται ότι το old-school στυλ διακυβέρνησης του δεν ταίριαζε πάντα με τη σύγχρονη πολιτική.

«Ο πρόεδρος λειτουργεί με χρονικό ορίζοντα που μετριέται σε δεκαετίες, ενώ ο πολιτικός κύκλος μετριέται σε τέσσερα χρόνια», δήλωσε στο πρακτορείο ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Μπάιντεν. Και ο Μπάιντεν και οι βοηθοί του έχουν επίσης παραδεχτεί ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερη δουλειά για να ανυψώσει το ηθικό των Αμερικανών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στο βιβλίο του Μπομπ Γούντγουορντ «War», η Washington Post ανέφερε ότι ο Μπάιντεν έλεγε επίσης σε έμπιστους ότι δεν έπρεπε να είχε επιλέξει τον Μέρικ Γκάρλαντ για υπουργό Δικαιοσύνης, γκρινιάζοντας ότι ο πρώην δικαστής του αμερικανικού εφετείου ήταν πολύ επιθετικός στη δίωξη του γιου του Χάντερ. Και ο Γκάρλαντ ήταν προφανώς πολύ αργός για τον Μπάιντεν στη δίωξη του Τραμπ για τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου, κατηγορίες που τελικά απορρίφθηκαν.

