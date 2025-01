Φωτιά-Λος Αντζελες: Στην ιστορική ταμπέλα του Χόλιγουντ οι φλόγες

Ανεξέλεγκτες μαίνονται οι πυρκαγιές για δεύτερο 24ωρο στο Λος Άντζελες. Τα μέτωπα πλέον είναι τουλάχιστον πέντε, ενώ μια ταχέως εξελισσόμενη πυρκαγιά ξέσπασε στους λόφους του Χόλιγουντ το βράδυ της Τετάρτης, απειλώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ορόσημα, όπως η πινακίδα «Χόλιγουντ».

Η πυρκαγιά έφθασε κοντά στο Hollywood Bowl και περίπου 1,6 χιλιόμετρα από το Hollywood Walk of Fame. Άλλη εστία εκδηλώθηκε στη γειτονική συνοικία Studio City, θορυβώντας τις αρχές. Οι δρόμοι γύρω από το Grauman’s Chinese Theatre και το Madame Tussauds είναι γεμάτοι κίνηση, καθώς οι σειρήνες ηχούν και ελικόπτερα πετούν χαμηλά για να ρίξουν νερό στις φλόγες. Άνθρωποι που κουβαλούν βαλίτσες εγκαταλείπουν τα ξενοδοχεία με τα πόδια, ενώ κάποιοι τουρίστες περπατούν προς τις φλόγες, καταγράφοντας τη φωτιά με τα τηλέφωνά τους.

Η εικόνα στα πέντε μέτωπα

Palisades: Η πρώτη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη και η μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή. Έχει κάψει ένα σημαντικό μέρος γης, καλύπτοντας περισσότερα από 17.200 στρέμματα, συμπεριλαμβανομένου του Pacific Palisades.

Eaton: Έχει πλήξει το βόρειο τμήμα του Λος Άντζελες, κατακαίγοντας πόλεις όπως η Altadena. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή, καταστρέφοντας περίπου 10.600 στρέμματα.

Hurst: Βρίσκεται ακριβώς βόρεια του Σαν Φερνάντο, ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης και έχει φτάσει τα 855 στρέμματα.

Lidia: Ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στην ορεινή περιοχή Acton βόρεια του Λος Άντζελες και μεγάλωσε καλύπτοντας σχεδόν 350 στρέμματα. Οι αρχές λένε ότι έχει περιοριστεί κατά 40%.

Sunset: Ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο Hollywood Hills και επεκτάθηκε σε περίπου 20 στρέμματα σε λιγότερο από μία ώρα. Τώρα καλύπτει περίπου 43 στρέμματα.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 130.000 αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις οικίες τους. Ολόκληρες κοινότητες καταστράφηκαν από την ακτή του Ειρηνικού μέχρι την ενδοχώρα της Πασαντίνα. Οι αρχές δεν κρύβουν ότι φοβούνται πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Οι άνεμοι κόπασαν λίγο την Τετάρτη, μια μέρα αφότου προκάλεσαν ανάφλεξη στο ένα οικοδομικό τετράγωνο μετά το άλλο και εκατοντάδες πυροσβέστες από άλλες πολιτείες έφτασαν για να βοηθήσουν. Τα μέτωπα που μαίνονται εκτός ελέγχου έδειξαν ότι ο κίνδυνος απέχει πολύ από το να τελειώσει.

Περισσότερα από δέκα σχολεία στην περιοχή είτε υπέστησαν ζημιές είτε καταστράφηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Palisades Charter High School, το οποίο έχει εμφανιστεί σε πολλές παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως η ταινία τρόμου «Carrie» του 1976 και η τηλεοπτική σειρά «Teen Wolf», δήλωσαν αξιωματούχοι. Το UCLA ακύρωσε τα μαθήματα για αυτή την εβδομάδα.

The homes of Hollywood elites are once again in jeopardy as a wildfire in Pacific Palisades, California, has prompted an evacuation order.

Ξηρασία, ζέστη, πολύ ισχυροί άνεμοι: Οι τέλειες συνθήκες

Ξηρασία, ζέστη, πολύ ισχυροί άνεμοι: «όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέκλιναν» φέτος τον χειμώνα στο Λος Άντζελες και μπορούν να εξηγήσουν εν μέρει τις τεράστιες, καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται εκεί, αν και οι επιστήμονες δεν θεωρούν υπαίτια μόνο την κλιματική αλλαγή.

Την ώρα που δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση για την επέκταση του αστικού ιστού της δεύτερης πιο πολυπληθούς πόλης των ΗΠΑ και για τη διαχείριση των γύρω δασών.

«Παρακολουθούμε πυρκαγιές που εξαπλώνονται όταν κάνει ζέστη, επικρατεί ξηρασία και φυσούν άνεμοι: όλοι αυτοί οι παράγοντες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη νότια Καλιφόρνια», δήλωσε η Κριστίνα Νταλ, αντιπρόεδρος του οργανισμού επιστημονικής έρευνας Climate Central.

Σύμφωνα με την ίδια, «η πιο ξεκάθαρη απόδειξη» αυτού είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται από τις αρχές του χειμώνα στο Λος Άντζελες, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι περίπου στους 20° Κελσίου.

Οι μεγάλες πυρκαγιές την περίοδο του χειμώνα είναι σπάνιες στην Καλιφόρνια. Με βάση τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Louvain έχουν καταγραφεί δύο από το 2000: μία το 2017 (όταν καταστράφηκαν 1.102 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και μία το 2002 (23 τετραγωνικά χιλιόμετρα).

Αν και δεν είναι γνωστή η αιτία των πυρκαγιών που μαίνονται τώρα στην περιοχή του Λος Άντζελες, «η κλιματική αλλαγή, στην οποία συμβάλλουν οι άνθρωποι, αυξάνει τη ζέστη, γεγονός που προκαλεί το ξέσπασμα πυρκαγιών», σχολίασε ο Πάτρικ Γκονζάλες, κλιματολόγος στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας.

Los Angeles, California – 8 January 2025

The Palisades Fire:

The most destructive fire in LA history.

Οι πυρκαγιές επηρεάζουν τις διασημότητες

Ο Μπίλι Κρίσταλ έχασε το σπίτι του στη γειτονιά Πασίφικ Παλισέιντς, στο οποίο ζούσε με την οικογένειά του επί 45 χρόνια.

«Η Τζάνις και εγώ ζούσαμε στο σπίτι μας από το 1979. Εδώ μεγαλώσαμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Κάθε σπιθαμή του σπιτιού μας ήταν γεμάτη αγάπη. Όμορφες αναμνήσεις που δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Είμαστε συντετριμμένοι φυσικά, αλλά με την αγάπη των παιδιών και των φίλων μας θα το ξεπεράσουμε», έγραψαν οι Κρίσταλ στην ανακοίνωσή τους.

Η Μάντι Μουρ έχασε το σπίτι της στη γειτονιά Altadena, περίπου 30 μίλια ανατολικά του Παλισέιντς.

«Ειλικρινά, είμαι σοκαρισμένη και νιώθω μουδιασμένη για όλα όσα έχουν χάσει τόσοι πολλοί, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς μου. Το σχολείο των παιδιών μου χάθηκε. Τα αγαπημένα μας εστιατόρια ισοπεδώθηκαν. Τόσοι πολλοί φίλοι και αγαπημένοι έχουν χάσει επίσης τα πάντα», έγραψε η Μουρ στο Instagram, σε μια ανάρτηση που περιελάμβανε βίντεο με κατεστραμμένους δρόμους στο προάστιο Foothill.

Η Πάρις Χίλτον δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο ειδήσεων και ανέφερε ότι περιλαμβάνει πλάνα από το κατεστραμμένο σπίτι της στο Μαλιμπού. «Σε αυτό το σπίτι χτίσαμε τόσες πολλές πολύτιμες αναμνήσεις. Είναι το μέρος όπου ο Φοίνιξ έκανε τα πρώτα του βήματα και όπου ονειρευόμασταν να χτίσουμε μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις με τη Λόντον», ανέφερε για τα παιδιά της.

Ο Κάρι Έλγουις, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «The Princess Bride» και πολλών άλλων ταινιών, έγραψε στο Instagram την Τετάρτη ότι η οικογένειά του ήταν ασφαλής, αλλά το σπίτι τους είχε καεί. «Δυστυχώς χάσαμε το σπίτι μας, αλλά είμαστε ευγνώμονες που επιβιώσαμε από αυτή την πραγματικά καταστροφική πυρκαγιά», έγραψε.

Από το σπίτι του Άντονι Χόπκινς στο Πασίφικ Παλισέιντς έμεινε μόνο ένας σωρός από συντρίμμια μετά τις πυρκαγιές. Μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει το σπίτι του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού να έχει καεί ολοσχερώς.

Ο Μπεν Άφλεκ αναγκάστηκε να εκκενώσει το σπίτι του και να αναζητήσει ασφαλέστερο καταφύγιο πιο μακριά από την περιοχή της φωτιάς. Σύμφωνα με το TMZ, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Argo» κατέφυγε στο σπίτι της πρώην συζύγου του Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία φέρεται να μένει σε κοντινή απόσταση.

με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ertnews.gr, X