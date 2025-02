Ρωσικό λόμπινγκ σε Βρυξέλλες-Ουάσιγκτον για τις εξαγωγές LNG

Η Novatek, ένας από τους μεγαλύτερους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους, επιδίωξε -σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times- συνάντηση με κορυφαία ευρωπαϊκά think tanks, όπως το European Policy Centre, το Bruegel και το Centre on Regulation in Europe.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της εταιρείας, Ντένις Σολοβιόφ, πρότεινε διαβουλεύσεις για την ενεργειακή ασφάλεια, τον ρόλο του LNG και τις πρόσφατες εξελίξεις στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ. Ωστόσο, τα think tanks αρνήθηκαν το αίτημα, θεωρώντας ότι η Ρωσία επιχειρεί να επηρεάσει τη χάραξη πολιτικής στη Δύση για να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στις δραστηριότητές της.

Το ταξίδι του Σολοβιόφ στις Βρυξέλλες συμπίπτει με έντονες συζητήσεις στην ΕΕ σχετικά με την πιθανή απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG. Παρόλο που η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, οι εισαγωγές LNG παρέμειναν ανέγγιχτες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα περιορισμούς στις αφίξεις ρωσικού LNG σε λιμάνια που δεν συνδέονται με το κύριο δίκτυο φυσικού αερίου της ΕΕ, αλλά η πρόταση δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει υποστήριξη από τα 27 κράτη-μέλη.

Το 2023, οι εισαγωγές ρωσικού LNG στην ΕΕ αυξήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ, καλύπτοντας πάνω από το 20% των συνολικών εισαγωγών LNG των χωρών της Ένωσης. Πάνω από το 90% αυτών των ποσοτήτων προήλθε από εγκαταστάσεις της Novatek, όπως το Yamal LNG και το Vysotsk LNG. Το τελευταίο μπήκε πρόσφατα στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει την πρόθεσή του να επιβάλει περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο Σολοβιόφ παράλληλα συνεργάστηκε με λομπίστες στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Reuters, για να προσεγγίσει αμερικανικές κυβερνητικές αρχές. Η Novatek δήλωσε πως στόχος ήταν να κατανοήσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να παρουσιάσει τις απόψεις της βιομηχανίας ενέργειας.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η Ρωσία προσπαθεί να επηρεάσει τη στρατηγική της ΕΕ μέσω ενός μοντέλου «διαίρει και βασίλευε», εκμεταλλευόμενη την έλλειψη ενιαίας πολιτικής στην Ευρώπη για τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου.

Η Novatek, αν και επηρεασμένη από τις δυτικές κυρώσεις, παραμένει πρωταγωνιστής στις ρωσικές εξαγωγές LNG. Παρότι το Arctic LNG 2, ένα μεγάλο έργο της, έχει δεχτεί αμερικανικές κυρώσεις, η εταιρεία συνεχίζει να δραστηριοποιείται διεθνώς, παρά τις προκλήσεις.

Ο όγκος πωλήσεων φυσικού αερίου από τη ρωσική εταιρεία το 2024, συμπεριλαμβανομένου του LNG, ήταν 77,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, σημειώνοντας μείωση 1,1% σε σύγκριση με το 2023.