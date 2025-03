Διαλύθηκε το διαστημόπλοιο Starship του Ελον Μασκ, όγδοη δοκιμαστική πτήση

Το διαστημόπλοιο-μαμούθ της SpaceX βγήκε εκτός ελέγχου και διαλύθηκε κατά την όγδοη δοκιμαστική πτήση του, μια ακόμη αποτυχία για την εταιρεία του Έλον Μασκ, λιγότερο από δύο μήνες μετά την τελευταία αποστολή που έληξε με έκρηξη.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση την Πέμπτη από το νότιο Τέξας, τα δύο τμήματα του χωρίστηκαν όπως είχε προγραμματιστεί. Ο εκτοξευτήρας Super Heavy επέστρεψε στη συνέχεια στη Γη, όπου πιάστηκε στον αέρα από τους γιγαντιαίους μηχανικούς βραχίονες του πύργου εκτόξευσης.

Στη συνέχεια όμως το διαστημόπλοιο Starship άρχισε να πέφτει καθώς κατευθυνόταν προς το Διάστημα, περίπου οκτώ λεπτά μετά την πτήση ενώ ο πύργος ελέγχου της αποστολής έχασε τελικά την επαφή μαζί του.

Ενώ το Starship πυροδότησε και τους έξι κινητήρες Raptor όπως είχε προγραμματιστεί, ορισμένοι κινητήρες άρχισαν να δυσλειτουργούν πριν από την υποτιθέμενη διακοπή της λειτουργίας τους, δήλωσε ένας από τους παρουσιαστές της ζωντανής ροής της SpaceX. Σε εκείνο το σημείο, το Starship άρχισε να βγαίνει εκτός ελέγχου.

Αργότερα, η εταιρεία δημοσίευσε μια δήλωση στο X που έλεγε ότι το Starship διαλύθηκε και ότι συνεργάζεται με τους αξιωματούχους ασφαλείας.

Η 7η πτήση του Starship:

Jesus Christ #starship flight 8 over here in the Dominican Republic #spacex pic.twitter.com/BX8WKf2dHi