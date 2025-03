Μασκ: Νέο χτύπημα, θέλει οι ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ

Νέο «χτύπημα» στα κοινά επεφύλασσε ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, καθώς αυτή τη φορά ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει νόημα η Αμερική να πληρώνει για την άμυνα της Ευρώπης».

Ο ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε νωρίς το πρωί της Κυριακής (9/3) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ανάρτηση που υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «βγουν από το ΝΑΤΟ *τώρα*!». «Πραγματικά θα έπρεπε», έγραψε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tesla.

Στις 3 Μαρτίου, επίσης στο Χ, ο Μασκ έγραψε ότι συμφωνεί με την πρόταση ενός συντηρητικού σχολιαστή ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγκαταλείψουν τόσο το ΝΑΤΟ όσο και τα Ηνωμένα Έθνη.

We really should.



Doesn’t make sense for America to pay for the defense of Europe. https://t.co/jXs6yNA8Re