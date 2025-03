«Μάζεψε» 0,1% η βρετανική οικονομία τον Ιανουάριο

Απροσδόκητα συρρικνώθηκε η βρετανική οικονομία τον Ιανουάριο, με βαρίδι την πτώση στην εργοστασιακή παραγωγή. Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 0,1%, κυρίως εξαιτίας της πτώσης κατά 0,9% στους τομείς παραγωγής, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας. Είχαν προηγηθεί θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης 0,4% τον Δεκέμβριο. Οι αναλυτές περίμεναν ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,1% τον Ιανουάριο.

Ήταν ένας φτωχός μήνας για τη μεταποίηση και τις κατασκευές, σημειώνει ο Guardian, ενώ ο κυρίαρχος τομέας των υπηρεσιών σημείωσε πενιχρή ανάπτυξη. Η είδηση προκάλεσε πλήγμα στην υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, ενόψει των εαρινών εξαγγελιών της σε δύο εβδομάδες.

Η μεταποίηση μειώθηκε κατά 1,1% τον Ιανουάριο του 2025, αντιστρέφοντας την έκρηξη 0,7% του περασμένου Δεκεμβρίου.

Η μηνιαία παραγωγή υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 0,1% τον Ιανουάριο, μετά από άνοδο 0,4% τον Δεκέμβριο, ενώ οι κατασκευές μάζεψαν 0,2%, όπως ακριβώς και τον Δεκέμβριο -κατάσταση που αποδίδεται στον χειμωνιάτικο καιρό.

Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,2% το τρίμηνο έως τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με το τρίμηνο έως τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της ανάπτυξης στον τομέα των υπηρεσιών.

GDP is estimated to have fallen 0.1% in January 2025, mainly caused by a fall in the production sector.



Read the release ➡️ https://t.co/C35B9sZWxK pic.twitter.com/TE2wnNizRM