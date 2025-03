Σερβία: Ογκώδης διαδήλωση κατά της διαφθοράς στο Βελιγράδι

Κατά κύματα χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν στο Βελιγράδι από το μεσημέρι, σε μια ογκώδη εκδήλωση διαμαρτυρίας έπειτα από μήνες διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς με κινητήρια δύναμη τους Σέρβους φοιτητές.

Πυκνό πλήθος πολλών δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί νωρίς το απόγευμα κατά την επίσημη ώρα έναρξης της πορείας σε μήκος δύο χιλιομέτρων στο κέντρο του Βελιγραδίου. Οι διαδηλωτές καλύπτουν ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, από την εθνικιστική δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά.

«Τρόμπα! Τρόμπα!» τραγουδούν όλοι μαζί, το σύνθημα του κινήματος που θέλει να δείξει ότι το κίνημα δεν εξασθενεί, αλλά διογκώνεται. Πολλοί φορούν ετικέτα με ένα ματωμένο χέρι - το σύμβολο που έχει υιοθετήσει το κίνημα διαμαρτυρίας που σημαίνει ότι η διαφθορά σκοτώνει.

🔥 In Belgrade, Serbia, more than 500,000 people have taken to the streets in front of the parliament building, demanding the resignation of President Vučić and the government. pic.twitter.com/2F4v0FWe59