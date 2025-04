Τα όπλα της Κίνας απέναντι στην απειλή Τραμπ για δασμούς 104%

Η Κίνα δεσμεύθηκε να ανταποδώσει στην τελευταία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών και κινητοποίησε κρατικούς μηχανισμούς για να στείλει μήνυμα ανθεκτικότητας, αυξάνοντας τον κίνδυνο παρατεταμένου εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Η απειλή των ΗΠΑ να κλιμακώσουν τους δασμούς στην Κίνα είναι ένα λάθος πάνω σε άλλο ένα λάθος», ανέφερε το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου σε δήλωση την Τρίτη, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε την επιβολή επιπλέον εισαγωγικών φόρων. «Αν οι ΗΠΑ επιμείνουν στον δικό τους δρόμο, η Κίνα θα παλέψει μέχρι τέλους».

Η κινεζική απάντηση ήρθε μετά την απειλή του Τραμπ για επιπλέον δασμό 50% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα, εκτός αν το Πεκίνο αποσύρει τα αντίποινά του για τους προηγούμενους «αμοιβαίους» δασμούς του. Αυτό ανεβάζει το συνολικό επίπεδο των δασμών που έχουν ανακοινωθεί φέτος στο 104% -ουσιαστικά διπλασιάζοντας την τιμή εισαγωγής κάθε προϊόντος που αποστέλλεται από την Κίνα στις ΗΠΑ.

Το Πεκίνο επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές μετά τη μεγαλύτερη πτώση των κινεζικών μετοχών στο Χονγκ Κονγκ από την οικονομική κρίση του 2008, με την κεντρική τράπεζα να χαλαρώνει τον έλεγχο στο γουάν για να ενισχύσει τις εξαγωγές και να υπόσχεται περισσότερα δάνεια για τη σταθεροποίηση της αγοράς.

Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής της κινεζικής επιτροπής οικονομικού σχεδιασμού συναντήθηκε με εκπροσώπους κινεζικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και ο προμηθευτής της Apple Inc., Goertek, για να ακούσει τις ανησυχίες τους.

Αν και οι αρχές έχουν αφήσει ανοιχτή την πόρτα για διάλογο, η αντίδραση της Κίνας υποδηλώνει πρόθεση αντίστασης στην πίεση του Τραμπ, μειώνοντας τις πιθανότητες συμφωνίας στο άμεσο μέλλον.

«Η ρητορική από την Κίνα είναι ισχυρή», δήλωσε η Michelle Lam, οικονομολόγος της Société Générale, για τη Μεγάλη Κίνα. «Χωρίς υπαναχώρηση του Τραμπ, οι επενδυτές ίσως χρειαστεί να προετοιμαστούν για έναν διαχωρισμό (decoupling) των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών».

Το γουάν υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023 στις εγχώριες συναλλαγές, αφού η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας έδειξε μεγαλύτερη ανοχή στην υποτίμησή του, ορίζοντας την ισοτιμία πάνω από το κρίσιμο επίπεδο των 7,20 ανά δολάριο.

Αν και η Κίνα δεν έχει δηλώσει πώς θα απαντήσει αν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του, δύο σημαντικοί κρατικοί μπλόγκερ ανάρτησαν το ίδιο σύνολο αντίμετρων που, σύμφωνα με αυτούς, εξετάζουν οι αρχές. Αυτά περιλαμβάνουν αύξηση των δασμών στα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα, απαγόρευση ταινιών του Χόλιγουντ και έρευνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των αμερικανικών εταιρειών στη χώρα.

Η Κίνα θα απαντήσει στους νέους δασμούς των ΗΠΑ με ισοδύναμα μέτρα, καθώς τυχόν νέοι δασμοί θα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο, σύμφωνα με τον Ding Shuang, επικεφαλής οικονομολόγο της Standard Chartered για τη Μεγάλη Κίνα και τη Βόρεια Ασία.

«Το οριακό αποτέλεσμα από την περαιτέρω αύξηση των δασμών από το υπάρχον επίπεδο του 65% θα είναι μικρότερο», δήλωσε. «Οι περισσότερες κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ έχουν ήδη επηρεαστεί. Για προϊόντα που δεν είναι ευαίσθητα στις τιμές, οι δασμοί δεν έχουν αποτέλεσμα όσο υψηλοί κι αν είναι».

Η κλιμάκωση των εντάσεων καθιστά λιγότερο πιθανή οποιαδήποτε επικείμενη επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Τραμπ δεν έχει μιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο -το μεγαλύτερο διάστημα που έχει περάσει πρόεδρος των ΗΠΑ χωρίς επικοινωνία με τον Κινέζο ομόλογό του μετά την ορκωμοσία του, τα τελευταία 20 χρόνια.

Η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ένα άρθρο γνώμης δηλώνοντας ότι το Πεκίνο πλέον δεν «τρέφει αυταπάτες» για την επίτευξη συμφωνίας.

Αντ' αυτού, οι αξιωματούχοι εστιάζουν στην προστασία της οικονομίας. Ο Σι έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την εγχώρια κατανάλωση καθώς οι δασμοί αναμένεται να πλήξουν τις εξαγωγές -έναν τομέα που αντιστοιχούσε στο ένα τρίτο της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας το προηγούμενο έτος.

Ένα πιο αδύναμο γουάν θα μπορούσε επίσης να αντισταθμίσει την επίδραση των υψηλότερων δασμών. Οι προσδοκίες για νομισματικά κίνητρα ενίσχυσαν τη ζήτηση για κινεζικά ομόλογα, καθώς η απόδοση του δεκαετούς κινεζικού κρατικού ομολόγου παρέμεινε κοντά στο ιστορικό χαμηλό που σημειώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου.

Ο Zheng Shanjie, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, συναντήθηκε επίσης με την Trina Solar Co. (παραγωγό φωτοβολταϊκών), την China-Base Ningbo Foreign Trade Co. (παροχέα εμπορικών υπηρεσιών), τη Lingyi iTECH Guangdong Co. (παραγωγό μαγνητικών υλικών) και την DiDi Global Inc. (εταιρεία υπηρεσιών μεταφοράς).

Τα στελέχη των εταιρειών παρείχαν σχόλια για την εφαρμογή οικονομικών πολιτικών και μοιράστηκαν προτάσεις για το πώς μπορεί η Κίνα να απαντήσει στους αμερικανικούς δασμούς, δηλώνοντας ταυτόχρονα την υποστήριξή τους στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος, σύμφωνα με την NDRC.

Παρότι η ένταση στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ έχει ενισχύσει τους φόβους αποσύνδεσης, η πλήρης απεξάρτηση των αμερικανικών επιχειρήσεων από Κινέζους προμηθευτές φαίνεται ανέφικτη βραχυπρόθεσμα.

Η Apple, για παράδειγμα, εξακολουθεί να συναρμολογεί και να αποστέλλει περίπου το 80% των iPhones της από την Κίνα, παρότι έχει ξεκινήσει να μεταφέρει την αλυσίδα εφοδιασμού της σε χώρες όπως η Ινδία και το Βιετνάμ από την πρώτη θητεία Τραμπ. Αυτό πιθανόν οφείλεται στην πολυπλοκότητα και στο κόστος δημιουργίας ενός νέου βιομηχανικού οικοσυστήματος από την αρχή.

Η ισχυρή κινεζική αλυσίδα εφοδιασμού είναι πιθανό να αποτελεί έναν από τους λόγους για την εμπιστοσύνη του Σι καθώς συγκρούεται με τον Τραμπ, προβάλλοντας μια αδιάλλακτη εικόνα στο εγχώριο ακροατήριο.

«Για τον πρόεδρο Σι, υπάρχει μόνο μία πολιτικά βιώσιμη απάντηση στην τελευταία απειλή του Τραμπ: Kάν' το!» αναφέρει σημείωμα της Enodo Economics, εταιρείας μακροοικονομικών προβλέψεων.