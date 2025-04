DW: Μέχρι και 10χρονα παιδιά εκπαιδεύουν στα όπλα οι Ουκρανοί

Στην Ουκρανία, παιδιά ακόμα και στην ηλικία των 10 ετών έρχονται σε επαφή με όπλα, όπως επισημαίνει η Deutsche Welle. Καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται, το Κίεβο θέλει να είναι έτοιμο ακόμα και για μακροπρόθεσμο πόλεμο. Ετσι σε μυστικά στρατόπεδα που βρίσκονται διάσπαρτα στη χώρα τα παιδιά μαθαίνουν την τέχνη του πολέμου: πώς να πυροβολούν χρησιμοποιώντας πιστόλια, αυτόματα όπλα, ακόμα και πολυβόλα.

Τα παιδιά του σήμερα μπορεί να είναι οι αυριανοί στρατιώτες, οπότε η εκπαίδευση είναι εντατική, με το ημερήσιο πρόγραμμα να ξεκινά από τις 06.00 το πρωί με ασκήσεις.

Δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την πρακτική. Υποστηρίζουν ότι τα παιδιά πρέπει να παραμείνουν παιδιά. Ωστόσο κάποια από αυτά που μιλούν στο παρακάτω βίντεο έχουν πάρει την απόφαση να καταταγούν μόλις φτάσουν σε ηλικία 18 ετών.

Kids as young as 10 in Ukraine are getting combat-ready in secret military-style boot camps to prepare them should the war with Russia drag on for years. pic.twitter.com/Ba9wGiTsHi