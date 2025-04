Μόσχα: Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο μετά από έκρηξη αυτοκινήτου

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης σε εμπορικό κέντρο στη Μόσχα μετά από έκρηξη αυτοκινήτου, μετέδωσε την Τετάρτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Δυνάμεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κατέσβεσαν τη φωτιά. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από διάφορα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μαύρο καπνό να υψώνεται ανάμεσα σε ουρανοξύστες στην περιοχή στις όχθες του ποταμού Μόσχα.

Δεν διασαφηνίστηκε η αιτία της έκρηξης ή αν κάποιος βρισκόταν στο όχημα εκείνη τη στιγμή.

DEVELOPING:

There are unconfirmed reports of an explosion in the underground garage of the "Moskva City" high-rise office complex in Moscow, Russia.

A car exploded, causing a significant fire, according to the Mash telegram channel.

It is unclear if anyone has been injured.