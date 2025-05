Πυραυλική επίθεση της Ινδίας κατά του Πακιστάν

Η Ινδία ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη (τοπική ώρα) ότι εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Πακιστάν, με ονομασία «Sindoor», πλήττοντας «τρομοκρατικές υποδομές» τόσο στο Πακιστάν όσο και στο πακιστανικά διοικούμενο Κασμίρ, σε μια σοβαρή κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Είναι η δεύτερη αντιπαράθεση των δύο πλευρών εδώ και παραπάνω από δύο δεκαετίες.

«Πρόκειται για απάντηση στη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση στο Παχαλγκάμ, κατά την οποία δολοφονήθηκαν 25 Ινδοί και ένας Νεπαλέζος πολίτης», ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ινδίας σε δήλωση, αναφερόμενο στην επίθεση του περασμένου μήνα κατά τουριστών στο ινδικά διοικούμενο Κασμίρ.

«Οι ενέργειές μας ήταν στοχευμένες, μετρημένες και χωρίς κλιμάκωση. Δεν τέθηκαν στο στόχαστρο πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η Ινδία επέδειξε σημαντική αυτοσυγκράτηση στην επιλογή στόχων και στη μέθοδο εκτέλεσης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το ινδικό CNN, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν «12 τρομοκράτες» και 55 τραυματίστηκαν. Υπουργός του Πακιστάν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σκοτώθηκαν τρεις πολίτες, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.

Η Ινδία δήλωσε ότι συνολικά εννέα σημεία αποτέλεσαν στόχους.

Σύμφωνα με το CNN και το Reuters, ακούστηκαν πολλαπλές ισχυρές εκρήξεις στο πακιστανικά διοικούμενο Κασμίρ. Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί.

Το πακιστανικό πυροβολικό εξαπέλυσε πυρά στο ινδικό Κασμίρ, ανακοίνωσε ο ινδικός στρατός λίγη ώρα μετά το μπαράζ πυραυλικών πληγμάτων εναντίον «υποδομών τρομοκρατών» σε πακιστανικό έδαφος.

«Το Πακιστάν παραβίασε για άλλη μια φορά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, εξαπολύοντας βολές πυροβολικού στις περιοχές Μπίμπερ Γκαλί και Πουντς-Ρατζούρι», ανέφερε ο ινδικός στρατός μέσω Χ, συμπληρώνοντας πως αντέδρασε με τις προβλεπόμενες ενέργειες.

This video captures the moment an Indian missile hit Bahawalpur, Pakistan, during 'Operation Sindoor' — a series of retaliatory attacks for last month’s Pahalgam bombing that killed 26 people, which India blames on Pakistan. pic.twitter.com/9g0yzHhYVB