Μέτρα-μαμούθ από Κίνα: Ρίχνει $291 δισ. στην αγορά πριν τις συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε ώθηση στην κινεζική οικονομία λίγο πριν από καθοριστικές εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με τις αρχές να ανακοινώνουν μια σειρά μέτρων για να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική θέση του Πεκίνου.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ θα ταξιδέψει στην Ελβετία για συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον εμπορικό αντιπρόσωπο Τζέιμσον Γκριρ, κορυφαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι της Κίνας ανακοίνωσαν ριζοσπαστικά μέτρα για τη σταθεροποίηση των αγορών, την ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

Σε έκτακτη ενημέρωση στο Πεκίνο σήμερα Τετάρτη, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας Παν Γκονγκσένγκ ανακοίνωσε γενικευμένες μειώσεις επιτοκίων και άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να διοχετεύσουν 2,1 τρισεκατομμύρια γουάν ($291 δισ.) στην οικονομία.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη χαλάρωση πολιτικής από την έναρξη του εμπορικού πολέμου, όταν οι «ανταποδοτικοί» δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ ανέτρεψαν την παγκόσμια οικονομική τάξη και διατάραξαν τις αγορές.

Οι εμπορικές συνομιλίες, οι οποίες αρχίζουν το Σάββατο, θεωρούνται ως ένα κρίσιμο βήμα προς τη μείωση των δασμών, με τις δύο πλευρές να έχουν κίνητρα για την επίτευξη συμφωνίας, αλλά το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο και οι προσδοκίες είναι υψηλές.

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο και το ποσοστό ελάχιστων αποθεματικών που απαιτείται από τις τράπεζες, προσφέροντας στήριξη στην οικονομία εν μέσω εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας θα μειώσει τον δείκτη υποχρεωτικών αποθεματικών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες και θα κόψει αρκετά βασικά επιτόκια, διοχετεύοντας 1 τρισ. γουάν (138 δισ. δολάρια) μακροπρόθεσμης ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, δήλωσε ο διοικητής Παν Γκονγκσένγκ.

Ο Παν ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει το επιτόκιο επταήμερου repos κατά 0,1 μονάδες στο 1,4%, ενώ θα μειώσει επίσης τα επιτόκια καταθέσεων και αναχρηματοδότησης δανείων.

Bilateral US-China Tariffs Have Spiked

Changes in tariffs from Jan. 1, 2025