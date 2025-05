Ινδία-Πακιστάν: Κλιμακώνεται η ένταση με εκατέρωθεν επιθέσεις

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ινδίας και Πακιστάν, με εκατέρωθεν πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις των δύο χωρών τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο (10/5).

Η κυβέρνηση διέψευσε ότι ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ συγκάλεσε την Εθνική Αρχή Διοίκησης (το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για θέματα εθνικής ασφαλείας), στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα όργανα που σχετίζονται με το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας.

Η συνεδρίαση της Εθνικής Αρχής Διοίκησης θα σηματοδοτούσε μια ανησυχητική κλιμάκωση, σύμφωνα με αναλυτές.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε τα ξημερώματα την έναρξη επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Bunyan-un-Marsoos» εναντίον της Ινδίας, με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τα ανταποδοτικά πλήγματα του Πακιστάν ξεκίνησαν λίγες ώρες αφότου ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αεροπορικών βάσεων Μουρίντ, Σορκότ και Νουρ Χαν (σ.σ. η τελευταία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ).

Ο πακιστανικός στρατός ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 στην περιοχή Ανταμπούρ του κρατιδίου Παντζάμπ στη βορειοδυτική Ινδία, χώρο αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων BrahMos στην περιοχή Μπεάς, ενώ έπληξε επίσης το αεροδρόμιο Πατάνκοτ στο Παντζάμπ και την αεροπορική βάση Ουνταμπούρ στο ινδικό Κασμίρ.

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις στην περιοχή Τζαμού του ινδικού Κασμίρ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Τουλάχιστον 48 άτομα έχουν σκοτωθεί από την Τετάρτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις για τις απώλειες και από τις δύο πλευρές των συνόρων, οι οποίες δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Έκκληση σε Ινδία και Πακιστάν να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, απηύθυναν οι χώρες-μέλη της G7, καλώντας τα δύο κράτη να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης, καθώς η χειρότερη αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες μεταξύ των γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 50 αμάχους εκατέρωθεν.

JUST IN: 🇵🇰🇮🇳 Video of Pakistan's missile attack on India.



pic.twitter.com/26kNgQqPQr