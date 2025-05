Δεν πάει ο Ζελένσκι στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στέλνει ουκρανική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη, με επικεφαλής τον υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, για να συναντηθεί με Ρώσους αντιπροσώπους για ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά δεν θα ταξιδέψει ο ίδιος εκεί.

Ο Ζελένσκι δεν θα πάει στην Κωνσταντινούπολη επειδή η συνάντηση δεν είναι σε επίπεδο προέδρων: «Δεν υπάρχει κάτι να κάνω εγώ εκεί», ξεκαθάρισε μετά τη συνάντηση διάρκειας άνω των τριών ωρών με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αγκυρα.

Αμέσως μετά, σε συνέντευξη τύπου, δήλωσε ότι ο ίδιος ξεκίνησε την επίσκεψή του στην Τουρκία με αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας και των αρχηγών του Γενικού Επιτελείου και της υπηρεσίας ασφαλείας.

Αλλά αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποφάσισε να μην εμφανιστεί και αντ' αυτού έστειλε «ομάδα χαμηλού επιπέδου», το πράγμα αλλάζει, είπε.

Αφού επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση με αντιπροσωπείες από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και την Τουρκία, κατηγόρησε για άλλη μια φορά τη Ρωσία ότι δεν αντιμετωπίζει «σοβαρά» τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ουκρανία παραμένει «έτοιμη για απευθείας διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, προτείνοντας συνάντηση και διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις με τον Πούτιν.

Επισήμανε ότι, αν και ο Πούτιν πρότεινε άμεσες διαπραγματεύσεις, δεν παρευρέθηκε αυτοπροσώπως. «Δεν θέλει κατάπαυση του πυρός», εκτίμησε.

Η Ουκρανία έχει «πολλούς όρους», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι εάν η χώρα του και η Ρωσία συμφωνήσουν σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, τότε η Ουκρανία θα την αποδεχτεί.

Είπε ακόμη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε την πρόταση να συναντηθούν οι ηγέτες, αλλά τόνισε ότι αντίθετα η Ρωσία έστειλε «αντιπροσωπεία χαμηλού επιπέδου».

Εξάλλου, σημείωσε ότι η προτεινόμενη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να παραλειφθεί εάν επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών κατά τη διάρκεια τεχνικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι, εάν η Μόσχα δεν δείξει καμία προθυμία να συμμετάσχει στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός, τότε άλλα κράτη θα πρέπει να ασκήσουν μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική πίεση στη Ρωσία και να επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις.

«Η Ρωσία δεν αισθάνεται ότι χρειάζεται να τερματίσει (τον πόλεμο), πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αρκετή πολιτική, οικονομική και άλλη πίεση στη Ρωσική Ομοσπονδία», είπε. «Και γι' αυτό, αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, αν δεν υπάρξουν σοβαρές αποφάσεις... ζητάμε κατάλληλες κυρώσεις».

I had a good and productive meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Ankara. It focused on bringing peace closer and guaranteeing security.



I thank President Erdoğan and all of Türkiye for their support of our state, and for supporting all the real steps toward a full,… pic.twitter.com/dk3lPdooJE