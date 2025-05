Επικοινωνία Ζελέσνκι-Τραμπ, απαράδεκτοι οι Ρώσοι, δηλώνουν Μακρόν-Στάρμερ

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει τα ταχύτερα δυνατά βήματα για την ειρήνη, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του ίδιου και Ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Η θέση μας είναι ότι, αν οι Ρώσοι απορρίψουν μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός και τον τερματισμό των δολοφονιών, πρέπει να ακολουθήσουν ισχυρές κυρώσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X. «Η πίεση στη Ρωσία πρέπει να διατηρηθεί μέχρι η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισαν «απαράδεκτη» τη στάση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης, μετά τις συνομιλίες που είχαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα Τίρανα.

Spoke with @POTUS together with President Macron, Federal Chancellor Merz, Prime Ministers Starmer and Tusk. We discussed the meeting in Istanbul.



Ukraine is ready to take the fastest possible steps to bring real peace, and it is important that the world holds a strong stance.…