Ανταλλάσσουν πυρά Τραμπ-Μασκ, βυθίζεται η Tesla

Στη σκληρή κριτική του Έλον Μασκ κατά του φορολογικού του νομοσχεδίου απάντησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Με απογοήτευσε» δήλωσε ο Τραμπ για τον άλλοτε άσπονδο σύμβουλό του στον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι δεν είναι βέβαιος αν θα συνεχίσει να έχει σπουδαία σχέση μαζί του.

«Δεν είναι ο πρώτος που φεύγει από την κυβέρνησή μου και γίνεται επιθετικός. Φεύγουν, και ξυπνάνε ένα πρωί και όλη η αίγλη έχει φύγει, ολόκληρος ο κόσμος είναι διαφορετικός και γίνονται επιθετικοί. Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον Έλον. Βοήθησα τον Έλον πολύ» τόνισε ο Τραμπ.

Ο ίδιος απέδωσε επίσης την κριτική του Μασκ στο νομοσχέδιο στην απόφαση να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. To ήξερε από την αρχή ότι θα το κάναμε, πρόσθεσε σε δηλώσεις που έκανε κατά τη συνάντησή του με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμα ότι θα κέρδιζε την Πενσιλβάνια στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου και χωρίς τη στήριξη του Μασκ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ακόμα ότι ο Μασκ δεν έχει πει ακόμα κάτι κακό για τον ίδιο αλλά προέβλεψε ότι αυτό θα είναι το επόμενο βήμα.

O Μασκ απάντησε με ανάρτησή του στο X ότι χωρίς αυτόν ο Τραμπ θα έχανε τις εκλογές, χαρακτηρίζοντας τον «αχάριστο».

Σημείωσε επίσης ότι δεν είδε ποτέ το «μεγάλο, όμορφο» νομοσχέδιο και κάλεσε τον Τραμπ να κρατήσει την κατάργηση των φοροελαφρύνσεων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων αλλά να αφαιρέσει την τεράστια ποσότητα περιττών δαπανών.

Whatever.



Keep the EV/solar incentive cuts in the bill, even though no oil & gas subsidies are touched (very unfair!!), but ditch the MOUNTAIN of DISGUSTING PORK in the bill.



In the entire history of civilization, there has never been legislation that both big and beautiful.…