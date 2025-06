Απέτυχε η επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο στο Φόρντοου λένε Ιρανοί

Αξιωματούχοι στο Ιράν υποβαθμίζουν τον αντίκτυπο των αμερικανικών επιθέσεων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, ιδίως στο συγκρότημα του Φόρντοου, το οποίο βρίσκεται θαμμένο βαθιά μέσα στα βουνά — σε απόλυτη αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι επιθέσεις «εξαφάνισαν» ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις.

Ο Μαναν Ραεϊσί, βουλευτής του ιρανικού κοινοβουλίου που εκπροσωπεί την ιερή πόλη Κομ — κοντά στο εργοστάσιο του Φόρντοου — δήλωσε το πρωί της Κυριακής ότι η επίθεση ήταν «επιφανειακή» και δεν προκάλεσε σοβαρές ζημιές.

«Βάσει ακριβών πληροφοριών, μπορώ να δηλώσω ότι, αντίθετα με τους ψευδείς ισχυρισμούς του Προέδρου των ΗΠΑ, η πυρηνική εγκατάσταση του Φόρντοου δεν έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι περισσότερες ζημιές περιορίστηκαν σε επιφανειακές δομές, οι οποίες μπορούν να αποκατασταθούν πλήρως», είπε ο Ραεϊσί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι στο Φόρντοου.

Ανταποκριτής του Fars που βρέθηκε κοντά στο σημείο δήλωσε ότι είδε τα αντιαεροπορικά συστήματα να ενεργοποιούνται τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε κάποιο σημείο είδε φωτιά να ξεσπά και άκουσε εκρήξεις — αλλά, όπως ανέφερε, οι φλόγες δεν ήταν υψηλές και κατασβέστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Παρουσιαστές της κρατικής τηλεόρασης Press TV του Ιράν ισχυρίστηκαν επίσης — χωρίς να προσκομίσουν αποδείξεις — ότι οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν ζημιές μόνο στις εισόδους και εξόδους των σηράγγων του Φόρντοου, και όχι στον ίδιο τον πυρηνικό πυρήνα της εγκατάστασης.

Πέρα από το Φόρντοου, οι ΗΠΑ έπληξαν και τις εγκαταστάσεις του Νατάνζ και του Ισφαχάν.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο το βράδυ του Σαββάτου, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «θεαματική στρατιωτική επιτυχία» και ισχυρίστηκε ότι οι τρεις πυρηνικοί στόχοι «εξαλείφθηκαν πλήρως και ολοκληρωτικά».

Ο Ραεϊσί απάντησε πως το Ιράν θεωρεί την επίθεση ως «άμεση είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτόν τον πόλεμο» και ότι πλέον η Τεχεράνη θα αποφασίσει πώς να απαντήσει «σε αυτή την εξοργιστική και ανόητη πράξη».

Βίντεο που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν και επιβεβαιώθηκε γεωγραφικά από το CNN δείχνει καπνούς να υψώνονται από την κατεύθυνση της πυρηνικής εγκατάστασης του Φόρντοου, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ.

Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA και τραβήχτηκε από διερχόμενο όχημα στον δρόμο, δείχνει ένα μεγάλο σύννεφο σκούρου καπνού να υψώνεται στον ορίζοντα. Μια φωνή ακούγεται να λέει: «Ο μόνος καπνός που είναι ορατός στον ουρανό πάνω από το Φόρντοου προέρχεται από την πυρηνική εγκατάσταση του Φόρντοου».

Iran state TV IRNA reporter at the Fordow uranium enrichment facility after it was hit, “It looks like there was no strike here” pic.twitter.com/2iOsEUdb1H