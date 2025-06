Tesla: Έκανε την πρώτη αυτόνομη παράδοση σε σπίτι πελάτη

Την πρώτη της παράδοση αυτοκινήτου χωρίς οδηγό ενός SUV Tesla Model Y από το εργοστάσιο της εταιρείας κοντά στο Όστιν στην οικία πελάτη πραγματοποίησε η Tesla.

Σε ανάρτησή του στο X, ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η εταιρεία πραγματοποίησε την αυτόνομη παράδοση του Tesla Model Y από το εργοστάσιο στο σπίτι ενός πελάτη, σημειώνοντας ότι η παράδοση έγινε «στην άλλη άκρη της πόλης» και περιελάμβανε αυτοκινητόδρομους. Όπως τόνισε, η παράδοση έγινε χωρίς κανέναν στο αυτοκίνητο και κανένας χειριστής δεν είχε τον έλεγχο του οχήματος.

Ο επικεφαλής των τμημάτων AI και auto pilot της Tesla, Ασόκ Ελουσβαμί, δήλωσε ότι το όχημα έφτασε με μέγιστη ταχύτητα 72 μίλια την ώρα.

Η παράδοση έγινε μία ημέρα νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε ορίσει ο Μασκ για την πρώτη αυτόνομη παράδοση, σήμερα στις 28 Ιουνίου, που είναι τα 54α γενέθλιά του.

World's first autonomous delivery of a car!



This Tesla drove itself from Gigafactory Texas to its new owner's home ~30min away — crossing parking lots, highways & the city to reach its new owner pic.twitter.com/WFSIaEU6Oq