ΗΠΑ: Με ίδρυση νέου κόμματος απειλεί ο Μασκ

Αφού είχε δηλώσει πως αποσύρεται από τα πολιτικά δρώμενα, ο Έλον Μασκ επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο. Καθώς η Γερουσία συζητούσε χθες το νομοσχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που αποκαλείται «Μεγάλο, Υπέροχο Νομοσχέδιο», λίγο πριν την τελική ψηφοφορία, ο Μασκ προέβη σε αυστηρή προειδοποίηση μέσω της πλατφόρμας του, X.

«Κάθε μέλος του Κογκρέσου που υποσχέθηκε ότι θα μειώσει τις κρατικές δαπάνες και μετά ψήφισε αμέσως τη μεγαλύτερη αύξηση χρέους στην ιστορία, θα πρέπει να ντρέπεται! Και θα χάσουν στις προκριματικές εκλογές του χρόνου -ακόμα κι αν αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που κάνω πάνω στη Γη», έγραψε.

Λίγες ώρες αργότερα, προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας στην πλατφόρμα X ότι αν το «παρανοϊκό» νομοσχέδιο εγκριθεί, το επόμενο κιόλας πρωί θα δημιουργηθεί το “America Party” (Κόμμα της Αμερικής).

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.