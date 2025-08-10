Ευρωπαϊκή αντιπρόταση στους σχεδιασμούς Πούτιν για Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Ουκρανία απάντησαν στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός του Βλαντίμιρ Πούτιν με μια αντιπρόταση, η οποία, όπως λένε, πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο ώστε οι επικείμενες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη να αποκτήσουν δυναμική, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συνομιλίες και επικαλείται η Wall Street Journal.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν αποδέχεται τη ρωσική πρόταση να ανταλλαγούν τα τμήματα της περιοχής του Ντονέτσκ που ελέγχει η Ουκρανία με κατάπαυση του πυρός. Η πρόταση παρουσιάστηκε σε συνάντηση με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στην Αγγλία το Σάββατο.

Η συνάντηση ήταν εποικοδομητική, δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Τα επιχειρήματά μας ακούγονται. Οι κίνδυνοι λαμβάνονται υπόψη», είπε ο Ζελένσκι σε ομιλία του.

«Είναι σημαντικό η Αμερική να έχει την αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα να τερματίσει τον πόλεμο, και καλωσορίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις δολοφονίες», πρόσθεσε.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συναντήσεις σημείωσαν πρόοδο προς τον στόχο του Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ένας Ευρωπαίος συμμετέχων είπε ότι η αμερικανική πλευρά αντέδρασε θετικά στο ευρωπαϊκό σχέδιο.

Κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ αυτών της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, καθώς και η Ουκρανία, έσπευσαν να απαντήσουν στην πρόταση ειρήνης που προέκυψε από την πρόσφατη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στο Κρεμλίνο. Μετά από αυτές τις συνομιλίες, ο Τραμπ άφησε να λήξει η αυτοεπιβληθείσα προθεσμία του για την επιβολή αυστηρών δευτερογενών κυρώσεων στη Ρωσία και συμφώνησε σε σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Ο ευρωπαϊκός στόχος είναι να χαραχθεί μια κοινή κόκκινη γραμμή μαζί με την Ουκρανία, την οποία, όπως λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

«Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς, οι οποίοι πολεμούν για την ελευθερία και την ασφάλειά τους για πάνω από τρία χρόνια», ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. «Οι Ευρωπαίοι θα είναι επίσης αναγκαστικά μέρος της λύσης, καθώς αφορά την ασφάλειά τους».

Η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει την απαίτηση να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν από οποιοδήποτε άλλο βήμα. Προβλέπει επίσης ότι η ανταλλαγή εδαφών μπορεί να γίνει μόνο αμοιβαία—δηλαδή, αν η Ουκρανία αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές, η Ρωσία πρέπει να αποσυρθεί από άλλες.

Καθοριστικής σημασίας, το ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο του Τραμπ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ και τον Γουίτκοφ, ορίζει επίσης ότι οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση από το Κίεβο πρέπει να συνοδεύεται από αδιάσειστες εγγυήσεις ασφαλείας —συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, τηλεφώνησε στον Τραμπ για να του παρουσιάσει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το απόγευμα του Σαββάτου. «Η Ευρώπη στέκεται ενωμένη στο πλευρό της Ουκρανίας», ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στουμπ. «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η συνάντηση ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, πρόσθεσε.

«Μια εύθραυστη εκεχειρία θα εξυπηρετούσε μόνο τους Ρώσους, παγιώνοντας τις κατακτήσεις τους και περιορίζοντας τις πιθανότητες της Ουκρανίας να αντεπιτεθεί», δήλωσε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, σε μήνυμα προς Ευρωπαίους αξιωματούχους μετά τη συνάντηση.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο καταρτίστηκε και παρουσιάστηκε στην αμερικανική πλευρά από κορυφαίους συνεργάτες Ευρωπαίων ηγετών. Ο Βανς ήταν παρών στη συνάντηση, ενώ οι περισσότεροι άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι συμμετείχαν μέσω βιντεοσύνδεσης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την πρόταση που μετέφερε ο Γουίτκοφ από τη Μόσχα, ο Πούτιν είπε ότι θα συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα η Ουκρανία να παραδώσει περίπου το ένα τρίτο της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει. Η γραμμή του μετώπου θα παγωνόταν αλλού, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα, που η Ρωσία διεκδικεί επίσης ως δικές της.

Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση της Τετάρτης με τον Γουίτκοφ σημείωσαν ότι ο Πούτιν δεν επανέλαβε την αρχική, πιο σκληρή του θέση: ότι η Ουκρανία πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί, η κυβέρνησή της να αντικατασταθεί, και ότι ολόκληρες οι περιοχές Χερσώνας και Ζαπορίζια —των οποίων οι πρωτεύουσες ελέγχονται από την Ουκρανία— πρέπει να παραχωρηθούν στη Ρωσία.

Ο Πούτιν προσάρτησε αυτές τις τρεις περιοχές, καθώς και μια τέταρτη, το Λουχάνσκ, που βρίσκεται σχεδόν πλήρως υπό ρωσική κατοχή, μετά από ψευδοδημοψηφίσματα το 2022.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν το Σάββατο ότι, αν η Ουκρανία παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ, η Ρωσία θα πρέπει να αποσυρθεί από τα κατεχόμενα τμήματα της Ζαπορίζια και της Χερσώνας στο νότο.

Το σχέδιο προκάλεσε σοκ στον Ζελένσκι, ο οποίος δεν έχει προσκληθεί στην Αλάσκα, και στους Ευρωπαίους ηγέτες. Ο ίδιος το περιέγραψε, μετά τη συνομιλία του το Σάββατο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ως «ένα σχέδιο που περιορίζει τα πάντα σε συζητήσεις για το αδύνατο» και δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα δώσει τη γη της σε κανέναν.

Ανώτερος σύμβουλος Ευρωπαίου ηγέτη δήλωσε ότι είναι λυπηρό που ο Πούτιν κατάφερε να αποφύγει τα τιμωρητικά μέτρα που είχε προγραμματίσει ο Τραμπ και τα οποία θα έπλητταν σοβαρά την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και θα περιόριζαν την ικανότητά της να κλιμακώσει την εισβολή της στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έδειξε πόσο ευάλωτος είναι στην αμερικανική πίεση και ο Τραμπ πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οποιαδήποτε συμφωνία συνάψουν Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα δεν θα έχει μεγάλη αξία χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, δήλωσε άλλος ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Στη συνάντησή τους με τον Βανς, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επανέλαβαν ότι το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς την Ουκρανία. Ό,τι κι αν συμβεί στην Ουάσιγκτον, η Ευρώπη θα συνεχίσει να παρέχει στην Ουκρανία όπλα και χρηματοδότηση, δήλωσε ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση έρχεται έπειτα από μια εβδομάδα έντονης διπλωματικής δραστηριότητας που προκάλεσε η προσέγγιση του Πούτιν προς τον Γουίτκοφ. Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών στο Κρεμλίνο, ο Τραμπ κάλεσε επιλεγμένους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι για να τους ενημερώσει για την πρόταση.

Στην τηλεδιάσκεψη, ο Τραμπ πρότεινε ότι η Ρωσία θα ήταν έτοιμη να αποσυρθεί από την νότια περιοχή της Ζαπορίζια και της Χερσώνας με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους από τρεις χώρες που γνωρίζουν αυτή τη συνομιλία και δύο επόμενες.

Ωστόσο, ο Γουίτκοφ ανακάλεσε αυτή τη δήλωση την επόμενη ημέρα, σε συνομιλία με κορυφαίους συνεργάτες Ευρωπαίων ηγετών, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία θα αποσυρόταν και θα πάγωνε τη γραμμή του μετώπου.

Την Παρασκευή, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζήτησαν τρίτη συνομιλία με τον Γουίτκοφ για να ξεκαθαριστεί η σύγχυση σχετικά με το τι είχε προτείνει ο Πούτιν. Σε αυτή την κλήση, ο Γουίτκοφ είπε ότι η μόνη πρόταση στο τραπέζι ήταν η μονομερής απόσυρση της Ουκρανίας από το Ντονέτσκ με αντάλλαγμα μια κατάπαυση του πυρός. Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε τόσο από τον Ζελένσκι όσο και από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συνομιλίες.