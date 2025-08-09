Την Παρασκευή στην Αλάσκα η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη Παρασκευή στην Αλάσκα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει να μεσολαβήσει για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ελπίζοντας να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ εμού, ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025, στη Μεγάλη Πολιτεία της Αλάσκας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν».

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν αποτελεί ρίσκο για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος στην προεκλογική του εκστρατεία είχε δεσμευθεί να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, κάτι που ωστόσο δεν έγινε, όπως θυμίζει το Bloomberg.

Η πρόσκληση προς τον Πούτιν να επιστρέψει σε αμερικανικό έδαφος για πρώτη φορά σχεδόν έπειτα από μία δεκαετία αυξάνει ακόμη περισσότερο τα διακυβεύματα για τον Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία που, όπως είπε, θα περιλαμβάνει «κάποιες ανταλλαγές εδαφών».

Ο φαινομενικός αποκλεισμός του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τις συνομιλίες ήταν επίσης πιθανό να εντείνει τους φόβους ότι ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο θα διαπραγματευτούν μια συμφωνία βασισμένη σε παραχωρήσεις που η Ουκρανία δεν είναι διατεθειμένη να κάνει. Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι πιστεύει πως «βρισκόμαστε πολύ κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ούτε δασμούς στους αγοραστές της ενέργειάς της όταν γνωστοποίησε τη σύνοδο κορυφής, παρά το γεγονός ότι είχε θέσει ως προθεσμία την Παρασκευή για να συμφωνήσει το Κρεμλίνο σε κατάπαυση του πυρός.

Η ανακοίνωση της συνόδου έγινε έπειτα από μια εβδομάδα έντονης διπλωματικής δραστηριότητας μεταξύ των ΗΠΑ, των Ευρωπαίων εταίρων τους και της Ρωσίας. Πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας λένε ότι οι διαπραγματευτές έχουν καταλήξει γύρω από μια συμφωνία που θα κατοχυρώνει την κατοχή από τη Ρωσία των εδαφών που κατέλαβε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής της εισβολής.

Αυτό περιλαμβάνει απαίτηση του Πούτιν να παραχωρήσει η Ουκρανία ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσάρτησαν παράνομα το 2014. Αυτό θα απαιτούσε από τον Ζελένσκι να διατάξει την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από τμήματα των περιοχών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο, παραδίδοντας έτσι στη Ρωσία μια νίκη που ο στρατός της δεν μπόρεσε να επιτύχει στρατιωτικά από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τραμπ αναγνώρισε την Παρασκευή ότι θεωρεί την ανταλλαγή εδαφών ως πιθανό μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας. «Είναι πολύ περίπλοκο», είπε ο Τραμπ. «Αλλά θα πάρουμε κάποια πίσω. Θα αλλάξουμε κάποια. Θα υπάρξουν κάποιες ανταλλαγές εδαφών προς βελτίωση και των δύο, και αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό είτε αργότερα, είτε αύριο, είτε όποτε».

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα αποτελούσε μεγάλη νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος εδώ και καιρό επιδιώκει απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους όρους τερματισμού του πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε, παρακάμπτοντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Ο Ζελένσκι κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μια συμφωνία «take it or leave it» για να αποδεχθεί την απώλεια ουκρανικών εδαφών, ενώ η Ευρώπη φοβάται ότι θα μείνει να επιτηρεί μια κατάπαυση του πυρός την ώρα που ο Πούτιν θα ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του. Οι σύμμαχοι του Κιέβου έχουν επίσης πολλές αμφιβολίες για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε συμφωνία και ποιες εγγυήσεις ασφαλείας θα λάβει η Ουκρανία.

Ο Ουκρανός ηγέτης έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει οποιοδήποτε τμήμα της ουκρανικής επικράτειας, ενώ απαιτεί από τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της και να καταβάλει αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε στη χώρα από την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022. Ωστόσο, ο Τραμπ την Παρασκευή παρουσίασε τον Ζελένσκι ως πρόθυμο να εργαστεί για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

«Πρέπει να προετοιμαστεί για να υπογράψει κάτι, και πιστεύω ότι εργάζεται σκληρά για να το πετύχει», είπε ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ είχαν στο παρελθόν προσφερθεί να αναγνωρίσουν την Κριμαία ως ρωσική στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας και ουσιαστικά να παραχωρήσουν τον έλεγχο τμημάτων άλλων ουκρανικών περιοχών που κατέχει η Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτών των προηγούμενων προτάσεων, ο έλεγχος περιοχών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας θα επέστρεφε στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που συζητούν οι αξιωματούχοι, η Ρωσία θα σταματούσε την επίθεσή της σε αυτές τις περιοχές κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών του μετώπου, ανέφεραν οι πηγές.

Μετά την ανακοίνωση της συνόδου στην Αλάσκα, το Κρεμλίνο προσκάλεσε τον Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία. «Είναι φυσικό να επιδιώκουμε η επόμενη συνάντηση των προέδρων να πραγματοποιηθεί σε ρωσικό έδαφος», δήλωσε ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε το Κρεμλίνο στο Telegram. «Έχει ήδη σταλεί πρόσκληση στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η επίτευξη μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας θα συνιστούσε σημαντική πολιτική νίκη για τον Τραμπ, ο οποίος όλο και περισσότερο επιδιώκει να αξιοποιήσει την οικονομική πίεση για την επίλυση κρίσεων εξωτερικής πολιτικής. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε έναν επιπλέον δασμό 25% κατά της Ινδίας λόγω της αγοράς αργού πετρελαίου από τη Ρωσία.

Η δυναμική για μια συνάντηση Τραμπ–Πούτιν ενισχύθηκε αυτή την εβδομάδα μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες. Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες συζητώντας την απάντησή τους σε αυτές τις συνομιλίες, ενώ οι διαβουλεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Axios.