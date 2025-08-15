#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πεσκόφ: Δυνατή μια τριμερής συνάντηση μετά τη σύνοδο Πούτιν-Τραμπ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι οι συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα μπορεί να διαρκέσουν 6-7 ώρες και, αν υπάρξει αποτέλεσμα, ενδέχεται να ακολουθήσει τριμερής συνάντηση με την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Δημοσιεύθηκε: 15 Αυγούστου 2025 - 20:39

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαρκέσουν "τουλάχιστον 6 με 7 ώρες" συνολικά συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Δήλωσε επίσης ότι και οι βοηθοί τους θα συμμετάσχουν σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις όπως αναμένεται να πραγματοποιηθούν, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

"Συνολικά, μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 με 7 ώρες", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ' ιδίαν, πριν από διευρυμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια την κοινή συνέντευξη Τύπου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

