Nord Stream-σαμποτάζ: Σύλληψη Ουκρανού ως υπόπτου στην Ιταλία

Στη σύλληψη ενός Ουκρανού υπηκόου προχώρησε η αστυνομία της Ιταλίας, τον οποίο η Γερμανία θεωρεί ύποπτο ως έναν από τους πρωταγωνιστές στο σαμποτάζ των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το 2022, αναφέρει το Bloomberg.

Ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε ως Serhii K., τέθηκε υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ανατολική επαρχία του Ρίμινι βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο της γερμανικής ομοσπονδιακής εισαγγελίας στην Καρλσρούη.

Θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή σε ομάδα που χρησιμοποίησε εκρηκτικά για την ανατίναξη των αγωγών Nord Stream 1 και Nord Stream 2 κοντά τον Σεπτέμβριο του 2022 και φέρεται να ήταν ένας από τους συντονιστές της επιχείρησης, ανέφερε ο εισαγγελέας.

«Αυτός και οι συνεργοί του χρησιμοποίησαν για τη μεταφορά ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος που αναχωρούσε από το Ροστόκ», προστίθεται. «Το γιοτ είχε προηγουμένως ενοικιαστεί από γερμανική εταιρεία μέσω μεσαζόντων με τη χρήση πλαστών εγγράφων ταυτότητας».

Στη συνέχεια εικασίες πυροδοτήθηκαν σχετικά με την προέλευση της επίθεσης στους δύο αγωγούς, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί για να μεταφέρουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Η Ρωσία απέδωσε το σαμποτάζ στις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την Πολωνία, χαρακτηρίζοντάς τις «ωφελημένες» από τις εκρήξεις.

Πριν από ένα χρόνο, η Σουηδία απέσυρε σχετική έρευνα, λέγοντας ότι δεν είχε καμία δικαιοδοσία, δεδομένου ότι τίποτα δεν δείχνει ότι η επίθεση αφορούσε τη Σουηδία ή τους πολίτες της.

Η Γερμανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Στεφανί Χούμπιγκ επαίνεσε τους ερευνητές, λέγοντας ότι εντόπισαν έναν «ύποπτο εγκέφαλο» πίσω από την επίθεση.

«Αυτή η σύλληψη αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχουμε εξαιρετικούς ερευνητές στη Γερμανία που μπορούν να αντιμετωπίσουν ακόμη και τις πιο δύσκολες προκλήσεις», πρόσθεσε.

Μετά τη μεταφορά του από την Ιταλία, ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καρλσρούης, δήλωσε Γερμανίδα εισαγγελέας.

Ο υποθαλάσσιος σύνδεσμος Nord Stream 1 προς τη Γερμανία ήταν η κύρια διαδρομή για τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγού πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία, ενώ ο δεύτερος αγωγός ολοκληρώθηκε αλλά δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία.

Το 2021, τη χρονιά πριν από την έναρξη του πολέμου, παρέδιδε περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών εξαγωγών φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη.