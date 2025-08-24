Ισραήλ: Εξαπέλυσε επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Υεμένης

Ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν την πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά, σήμερα Κυριακή (24/8), σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο al-Masirah το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι, δύο ημέρες μετά την εκτόξευση πυραύλου από μαχητές τους προς το Ισραήλ, όπως αναφέρει το Reuters.

Μέσω της πλατφόρμας Χ ανέφερε ότι σημειώθηκαν πολλά πλήγματα «σε ένα πρατήριο καυσίμων της πετρελαϊκής εταιρείας στην οδό Αλ Σιτίν» και σε έναν σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νότια της Σαναά, που είχε βομβαρδιστεί και την περασμένη εβδομάδα. Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για «δύο νεκρούς και 35 τραυματίες» από την επίθεση στο πρατήριο.

Κάτοικοι της Σαναά δήλωσαν ότι τα πλήγματα στόχευαν περιοχές κοντά στο προεδρικό συγκρότημα, βάσεις πυραύλων και σταθμούς πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Την περασμένη Παρασκευή, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο προς το Ισραήλ. Ένας αξιωματούχος της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας δήλωσε σήμερα ότι ο πύραυλος πιθανότατα έφερε πολλά υποπυρομαχικά «που προορίζονταν να πυροδοτηθούν κατά την πρόσκρουση».

«Είναι η πρώτη φορά που εκτοξεύεται αυτού του είδους ο πύραυλος από την Υεμένη», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Από τον Οκτώβριο του 2023 που ξεκίνησε ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι έχουν επιτεθεί εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα τις οποίες αποκαλούν ως πράξεις αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Έχουν επίσης συχνά εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν αναχαιτιστεί. Το Ισραήλ έχει απαντήσει με πλήγματα σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του ζωτικού λιμανιού της Χοντάιντα.